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Три самолета в Тюмень задерживаются в ХМАО

Три самолета из ХМАО прибудут в Тюмень с задержкой

15 декабря 2023, 05:19
Фото: 1MI

Три самолета в Тюмень задерживаются в ХМАО

Аэропорт Рощино ждет три рейса, которые, согласно скорректированному расписанию, прибудут с задержкой. С опозданием прилетят в Тюмень два самолета из Сургута и один из Березово.

По расписанию, рейс из Сургута должен был прибыть в 08:40. Расчетное время прибытия — 11:45. Также задержится и вечерний рейс: время прибытия по расписанию — 20:40, расчетное время — 00:55.

Было перенесено время прибытия и рейса из Березово. По расписанию время прилета самолета — 13:00. Однако в табло на сайте аэропорта указано, что самолет прилетит в 15:00.

Ранее «Наш город» сообщал, что с 4 января из Тобольска запустят прямой авиарейс в Новосибирск. Вылеты будут совершаться в четверг и субботу.

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