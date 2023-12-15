Три самолета из ХМАО прибудут в Тюмень с задержкой

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Updated Сегодня, 05:21
По расписанию, рейс из Сургута должен был прибыть в 08:40. Расчетное время прибытия — 11:45. Также задержится и вечерний рейс: время прибытия по расписанию — 20:40, расчетное время — 00:55.
Было перенесено время прибытия и рейса из Березово. По расписанию время прилета самолета — 13:00. Однако в табло на сайте аэропорта указано, что самолет прилетит в 15:00.
Ранее «Наш город» сообщал, что с 4 января из Тобольска запустят прямой авиарейс в Новосибирск. Вылеты будут совершаться в четверг и субботу.