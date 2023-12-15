Признана инвалидом: в Тюмени вынесли приговор водителю, сломавшему жизнь девочке

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В прокуратуре Тюменской области уточнили, что школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель затормозить не успел.
В результате аварии здоровью девочки был нанесен тяжкий вред: она получила черепно-мозговую травму и множественные переломы, впоследствии ее признали инвалидом.
Суд приговорил виновника ДТП к двум годам ограничения свободы с лишением водительских прав на два года. Также он будет обязан выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1.5 миллиона рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени автобус сбил пешехода. Пострадавшему 16-17 лет, его доставили в больницу с травмами.