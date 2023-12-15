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Published Сегодня, 06:22

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Updated Сегодня, 06:24

В Тюмени вынесли приговор водителю, по вине которого школьница стала инвалидом

Признана инвалидом: в Тюмени вынесли приговор водителю, сломавшему жизнь девочке

15 декабря 2023, 06:22
Фото: Midjourney

В Тюмени вынесли приговор водителю, по вине которого школьница стала инвалидом

ДТП произошло в феврале 2023 года. Двигаясь по улице Щербакова, 27-летний водитель «Рено Логан» превысил скорость и сбил 12-летнюю девочку.
Сюжет
Суд

В прокуратуре Тюменской области уточнили, что школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель затормозить не успел.

В результате аварии здоровью девочки был нанесен тяжкий вред: она получила черепно-мозговую травму и множественные переломы, впоследствии ее признали инвалидом.

Суд приговорил виновника ДТП к двум годам ограничения свободы с лишением водительских прав на два года. Также он будет обязан выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1.5 миллиона рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени автобус сбил пешехода. Пострадавшему 16-17 лет, его доставили в больницу с травмами.

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