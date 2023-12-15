Осторожно, зима! УСТЭК напоминает детям и их родителям правила безопасности в морозы

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
УСТЭК напоминает, что во время резких перепадов температуры или устойчивой низкой температуры наружного воздуха увеличивается риск возникновения инцидентов на тепловых сетях, поэтому в этот период нужно быть особенно внимательным к собственной безопасности и безопасности своих близких. Расскажите детям и близким, что ни в коем случае НЕЛЬЗЯ:
Берегите себя и своих близких! Проговорите правила безопасности с вашими детьми перед уходом в школу, накануне зимних каникул. Вы и ваш ребенок должны знать, что при обнаружении признаков повреждения теплосетей необходимо сразу же сообщить по телефону контактного центра УСТЭК: +7 (3452) 38-62-00.