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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Осторожно, зима! УСТЭК напоминает детям и их родителям правила безопасности в морозы

15 декабря 2023, 11:24
В последние две недели в городе сохраняется устойчивая низкая температура воздуха. Чем холоднее на улице, тем выше температура теплоносителя, подаваемого от источников тепловой энергии для обогрева жилых домов.
УСТЭК призывает соблюдать особые правила в холодный периодУСТЭК призывает соблюдать особые правила в холодный период
УСТЭК призывает соблюдать особые правила в холодный периодУСТЭК призывает соблюдать особые правила в холодный период
УСТЭК призывает соблюдать особые правила в холодный периодУСТЭК призывает соблюдать особые правила в холодный период
УСТЭК призывает соблюдать особые правила в холодный периодУСТЭК призывает соблюдать особые правила в холодный период
УСТЭК призывает соблюдать особые правила в холодный периодУСТЭК призывает соблюдать особые правила в холодный период
УСТЭК призывает соблюдать особые правила в холодный периодУСТЭК призывает соблюдать особые правила в холодный период
УСТЭК призывает соблюдать особые правила в холодный периодУСТЭК призывает соблюдать особые правила в холодный период
УСТЭК призывает соблюдать особые правила в холодный периодУСТЭК призывает соблюдать особые правила в холодный период
УСТЭК призывает соблюдать особые правила в холодный период
Фото: пресс-служба УСТЭК

УСТЭК напоминает, что во время резких перепадов температуры или устойчивой низкой температуры наружного воздуха увеличивается риск возникновения инцидентов на тепловых сетях, поэтому в этот период нужно быть особенно внимательным к собственной безопасности и безопасности своих близких. Расскажите детям и близким, что ни в коем случае НЕЛЬЗЯ:

  • подходить к месту разлива или парения, пытаться пройти сквозь него! Разлив горячей воды может распространяться далеко от места повреждения теплотрассы — возникает риск образования промоин!
  • приближаться к транспорту и пытаться его спасти, если он припаркован в зоне парения или разлива воды!
  • покидать транспорт, если разлив застал в пути!
  • пытаться пройти сквозь облако пара — это грозит серьезными ожогами! Даже если ты торопишься или опаздываешь, нужно обойти опасный участок и выбрать другой маршрут!
  • ходить по надземным трубопроводам тепловых сетей, заходить за выставленные ограждения!

Берегите себя и своих близких! Проговорите правила безопасности с вашими детьми перед уходом в школу, накануне зимних каникул. Вы и ваш ребенок должны знать, что при обнаружении признаков повреждения теплосетей необходимо сразу же сообщить по телефону контактного центра УСТЭК: +7 (3452) 38-62-00.

#Ирина Швецова#УСТЭК
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