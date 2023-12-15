На муниципальную премию «Служение» подано почти 19 тысяч заявок со всей России

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Большинство заявок поступило из Центрального федерального округа — 6 004, следом идут Приволжский и Южный федеральные округа с 2 405 и 2 060 заявками соответственно, пишут novostivolgograda.ru.
Член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева подчеркнула, что работа муниципальных служащих хоть и не всегда заметна, но важна для каждого гражданина, а цель премии — показать истории и личности в муниципальном сообществе, рассказать о тех, кто трудится рядом с гражданами и в их интересах.
Премия «Служение» вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения. Чаще всего соискатели выбирали номинацию «Инициатива каждого — общий успех» за проекты, реализованные совместно с жителями (3 439 заявок).
Следующим этапом отбора финалистов станет перекрестное голосование. До 18 декабря участникам премии предстоит оценить несколько проектов и управленческих решений других участников по определенным критериям. Топ-100 участников будет определен по итогам голосования экспертного совета. С 25 декабря 2023 года по 14 января 2024 года народное голосование пройдет на сайте премии. После этого в январе 2024 года будут объявлены лауреаты и победители.