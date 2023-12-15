nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

На муниципальную премию «Служение» подано почти 19 тысяч заявок со всей России

На муниципальную премию «Служение» подано почти 19 тысяч заявок со всей России

15 декабря 2023, 11:46
Фото: 1MI
Порядка 19 тысяч заявок от представителей муниципального сообщества поступило на участие во всероссийской муниципальной премии «Служение». Она вручается командам и людям, чей вклад способствует развитию муниципальных образований и улучшению качества жизни граждан.

Большинство заявок поступило из Центрального федерального округа — 6 004, следом идут Приволжский и Южный федеральные округа с 2 405 и 2 060 заявками соответственно, пишут novostivolgograda.ru.

Член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева подчеркнула, что работа муниципальных служащих хоть и не всегда заметна, но важна для каждого гражданина, а цель премии — показать истории и личности в муниципальном сообществе, рассказать о тех, кто трудится рядом с гражданами и в их интересах.

Премия «Служение» вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения. Чаще всего соискатели выбирали номинацию «Инициатива каждого — общий успех» за проекты, реализованные совместно с жителями (3 439 заявок).

Следующим этапом отбора финалистов станет перекрестное голосование. До 18 декабря участникам премии предстоит оценить несколько проектов и управленческих решений других участников по определенным критериям. Топ-100 участников будет определен по итогам голосования экспертного совета. С 25 декабря 2023 года по 14 января 2024 года народное голосование пройдет на сайте премии. После этого в январе 2024 года будут объявлены лауреаты и победители.

Подпишитесь
Дорогая «коммуналка»: в Тюменской области утверждены ЖКХ-тарифы
Вчера, 14:19
«VIP утренник»: знаете ли вы, как известные тюменцы выглядели в детстве
Сегодня, 07:13
На Солнце зафиксировали сильную вспышку: Тюмень накроют сильнейшие магнитные бури
Сегодня, 07:21
В Тюмени в выходные потеплеет и пойдет снег
Сегодня, 07:54
В Тюмени открылся новый торговый центр
Сегодня, 04:52
Убил незнакомца на спор: на СВО погиб осужденный тюменец
Сегодня, 06:19