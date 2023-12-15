На муниципальную премию «Служение» подано почти 19 тысяч заявок со всей России

Член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева подчеркнула, что работа муниципальных служащих хоть и не всегда заметна, но важна для каждого гражданина, а цель премии — показать истории и личности в муниципальном сообществе, рассказать о тех, кто трудится рядом с гражданами и в их интересах.