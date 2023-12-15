Итоги дня в Тюмени: увольнение Романец, рекордные цены на яйца, как заплатят за КРТ

Также стало известно о гибели в зоне специальной военной операции жителя Аббатского, который был осужден на 17 лет колонии за убийство мужчины. Дмитрий Татьяненко совершил преступление в 2015 году на спор с приятелем. Чтобы доказать товарищу на что он способен, сельчанин напал с лопатой на случайного прохожего. От тела жертвы Дмитрий избавился, скинув его в болото.