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Posted Сегодня, 17:10

Published Сегодня, 17:10

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

Итоги дня в Тюмени: увольнение Романец, рекордные цены на яйца, как заплатят за КРТ

Итоги дня в Тюмени: увольнение Романец, рекордные цены на яйца, как заплатят за КРТ

15 декабря 2023, 17:10
Фото: 1MI
Дайджест событий за 15 декабря в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Ольга Романец увольняется с должности директора Агентства инфраструктурного развития

Пост руководителя регионального ведомства она занимала с января 2018 года. Решение уйти с должности, по ее словам, связано с переездом из Тюмени.

«Такое решение связано с переездом в другой город. Официально о нем и о том, куда переезжаю, сообщу чуть позже. Скорее всего, в понедельник», — пояснила чиновница.

Кто займет кресло начальника Агентства после Романец станет известно уже 18 декабря — в ее последний рабочий день в правительстве Тюменской области.

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В Тюменской области яйца стали самым подорожавшим продуктом

Стоимость яиц в Тюменской области по итогам ноября побила все рекорды — за год они увеличились на 21,4%. Такие данные предоставил Тюменьстат.

На сегодня средняя стоимость десятка куриных яиц составляет 110 рублей 12 копеек. По факту в сетевых магазинах цены на яйца варьируются от 109 до 139 рублей.

На втором месте по итогам ноября по росту стоимости находится сахар — за год цены на увеличились на 20,6%. Килограмм сахара сегодня продают за 72,73 рубля. Мясо и птица за год подорожали на 14,5%: килограмм говядины стоит 534 рубля, свинины — 345 рублей, курицы — 250 рублей, баранины — 773 рубля.

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Тюменцы вновь жалуются на холод в школах

Тюменские школьники вновь жалуются на холод в учебных заведениях. На этот раз недовольны ученики школы номер 22 и их родители.

В соцсетях они рассказали, что во втором корпусе учебного заведения — деревянные окна, от которых очень сильно дует, батареи тоже не греют. Детям якобы приходится сидеть на уроках в куртках, шарфах и перчатках.

Родители уже обращались к администрации школы с просьбой решить эту проблему. Но никакого результата это не дало.

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Мэрия Тюмени разъяснила жителям района ДОК про механизм КРТ

Район ДОК в Тюмени будет полностью перестроен по программе комплексного развития территорий. В рамках реновации здесь планируется снести порядка 300 частных домов. Однако местные жители не согласны с условиями расселения и компенсаций, которые им предлагают за их участки. И даже записали обращение президенту РФ с просьбой защитить их права.

На возмущения тюменцев обратили внимание в администрации города. Им пояснили, что они могли внести свои предложения по проекту на общественных обсуждений. Однако никаких замечаний от доковцев не поступило. Также чиновники пояснили, что размер компенсации собственникам ИЖС будет рассчитываться по рыночной цене после независимой оценки. Все выплаты берет на себя застройщик.

«При этом, в договоре между жителями и инвестором третьей стороной выступит администрация Тюмени как гарант соблюдения прав жителей города. Размер компенсации собственникам будет рассчитываться по рыночной цене на основе независимой оценки. Мероприятия по её проведению пока не проводились. После оценки собственникам направят официальные соглашения», — сказано в сообщении.
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В зоне СВО погиб гранатомётчик из Ялуторовска Рафат Сафиуллин

Боец служил в мотострелковом отделении, был наводчиком. Погиб тюменец 16 ноября.

Также стало известно о гибели в зоне специальной военной операции жителя Аббатского, который был осужден на 17 лет колонии за убийство мужчины. Дмитрий Татьяненко совершил преступление в 2015 году на спор с приятелем. Чтобы доказать товарищу на что он способен, сельчанин напал с лопатой на случайного прохожего. От тела жертвы Дмитрий избавился, скинув его в болото.

Убийство было раскрыто только спустя шесть лет. Как только началась спецоперация, осужденный отправился на передовую.

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