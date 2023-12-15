Биатлонист Александр Логинов спасается от замерзания, надевая четверо трусов

На прошлой неделе в Тюмени должен был пройти этап Кубка России по биатлону, но из-за аномальных холодов соревнования отменили. С таким решением организаторов спортсмен согласен. Он считает, что любые отмены всегда воспринимаются с обидой, но соревнования и тренировки при таких низких температурах проводить тоже нельзя. Кататься в сильных холод, даже хорошо утеплившись, более получаса невозможно.