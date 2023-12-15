Биатлонист Александр Логинов спасается от замерзания, надевая четверо трусов

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
На прошлой неделе в Тюмени должен был пройти этап Кубка России по биатлону, но из-за аномальных холодов соревнования отменили. С таким решением организаторов спортсмен согласен. Он считает, что любые отмены всегда воспринимаются с обидой, но соревнования и тренировки при таких низких температурах проводить тоже нельзя. Кататься в сильных холод, даже хорошо утеплившись, более получаса невозможно.
Также в интервью для специального репортажа «Морозная перемена» на «Матч ТВ» Александр Логинов рассказал, как он спасается от замерзания. Главное, по его словам, утеплять все тело, а не его отдельные части.
«В такую погоду я надеваю двое, трое, даже четверо трусов», — сказал спортсмен.
В прошлом году Логинов получил обморожение пальцев на ногах. Полученная травма дает о себе знать до сих пор.