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Биатлонист Александр Логинов спасается от замерзания, надевая четверо трусов

Биатлонист Александр Логинов спасается от замерзания, надевая четверо трусов

15 декабря 2023, 12:23
Фото: 1MI
Призер Олимпийских игр, чемпион мира по биатлону Александр Логинов поделился лайфхаками, как не получить переохлаждение в сильные морозы.

На прошлой неделе в Тюмени должен был пройти этап Кубка России по биатлону, но из-за аномальных холодов соревнования отменили. С таким решением организаторов спортсмен согласен. Он считает, что любые отмены всегда воспринимаются с обидой, но соревнования и тренировки при таких низких температурах проводить тоже нельзя. Кататься в сильных холод, даже хорошо утеплившись, более получаса невозможно.

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Также в интервью для специального репортажа «Морозная перемена» на «Матч ТВ» Александр Логинов рассказал, как он спасается от замерзания. Главное, по его словам, утеплять все тело, а не его отдельные части.

«В такую погоду я надеваю двое, трое, даже четверо трусов», — сказал спортсмен.

В прошлом году Логинов получил обморожение пальцев на ногах. Полученная травма дает о себе знать до сих пор.

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#Общество#Спорт#Ирина Швецова#Морозы
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