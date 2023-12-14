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Молодой тюменец обокрал магазин, чтобы отметить 18-летие

Юный тюменец обокрал магазин, чтобы отметить с друзьями День рождения

14 декабря 2023, 06:46
Фото: 1MI

Молодой тюменец обокрал магазин, чтобы отметить 18-летие

В полицию Нижнетавдинского района обратились сотрудники магазина в селе Тюльнево. Молодой грабитель вынес продуктов более чем на 10 тысяч рублей.

С помощью записей с камер видеонаблюдения удалось установить, что посетитель несколько раз заходил в торговый зал, складывал в рюкзак алкоголь, продукты и бытовую химию, после чего уходил из магазина мимо кассы.

Сотрудники полиции задержали трижды судимого за кражи безработного молодого человека. Он пояснил, что ограбил магазин в день своего совершеннолетия, чтобы отметить праздник с друзьями.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело, ему грозят до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский суд отправил в колонию мошенников, обманувших пенсионеров. Преступниками оказались трое мужчин из Москвы, Махачкалы и Лабытнанги.

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