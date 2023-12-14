Юный тюменец обокрал магазин, чтобы отметить с друзьями День рождения

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
С помощью записей с камер видеонаблюдения удалось установить, что посетитель несколько раз заходил в торговый зал, складывал в рюкзак алкоголь, продукты и бытовую химию, после чего уходил из магазина мимо кассы.
Сотрудники полиции задержали трижды судимого за кражи безработного молодого человека. Он пояснил, что ограбил магазин в день своего совершеннолетия, чтобы отметить праздник с друзьями.
В отношении тюменца возбуждено уголовное дело, ему грозят до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский суд отправил в колонию мошенников, обманувших пенсионеров. Преступниками оказались трое мужчин из Москвы, Махачкалы и Лабытнанги.