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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

В Тюменской области требуются более тысячи водителей

В Тюменской области не хватает более тысячи водителей

14 декабря 2023, 07:26
Фото: 1MI

В Тюменской области требуются более тысячи водителей

На данный момент в базе вакансий Тюменской области свободны более 11.7 тысячи вакансий. Об этом сообщает департамент труда и занятости региона со ссылкой на портал «Работа России».

Самым востребованным работником сейчас является водитель: в общей сложности, работодатели разметили более 1.2 тысячи таких предложений о работе.

Также региону необходимы около 500 монтажников технологических трубопроводов, 448 бетонщиков и 446 электрогазосварщиков.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря. Больше 100 тысяч рублей предлагают зарабатывать менеджерам бизнес-направления, менеджерам по продажам и менеджерам по логистике.

В Тюмени открылись вакансии с заработной платой до 750 тысяч рублей
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#Общество#Тюменская область#Водители#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Вакансии#Рабочие вакансии#Любовь Селезнева
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