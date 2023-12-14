В Тюменской области не хватает более тысячи водителей

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Самым востребованным работником сейчас является водитель: в общей сложности, работодатели разметили более 1.2 тысячи таких предложений о работе.
Также региону необходимы около 500 монтажников технологических трубопроводов, 448 бетонщиков и 446 электрогазосварщиков.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря. Больше 100 тысяч рублей предлагают зарабатывать менеджерам бизнес-направления, менеджерам по продажам и менеджерам по логистике.