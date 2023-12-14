В Тобольске невнимательные автомобилисты сбили двух детей и женщину

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Первая авария произошла около 14 часов дня в жилой зоне восьмого микрорайона возле дома №41. 13-летний подросток возвращался домой из школы и попал под колеса «Лады Гранты», за рулем которой находился 35-летний местный житель.
Рядом с местом ДТП стоял припаркованный автомобиль: предполагается, что он мог помешать обзору и водителя, и школьника. Ребенок получил ушибы.
Вторая авария произошла около 16 часов на парковке у городской поликлиники в четвертом микрорайоне. «Нива» самопроизвольно поехала задним ходом, вследствие чего наехала на проходящих мимо людей — 35-летнюю женщину с полуторагодовалой дочкой на руках. И мама, и ребенок получили ушибы.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Екатеринбург — Тюмень насмерть сбили пешехода. Водитель скрылся с места ДТП.