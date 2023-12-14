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В Тобольске под колесами машин пострадали два ребенка и женщина

В Тобольске невнимательные автомобилисты сбили двух детей и женщину

14 декабря 2023, 05:26
Фото: 1MI

В Тобольске под колесами машин пострадали два ребенка и женщина

Накануне в разных микрорайонах Тобольска под колесами автомобилей оказались три человека. Обстоятельства каждого ДТП выясняет Госавтоинспекция.
Сюжет
ДТП

Первая авария произошла около 14 часов дня в жилой зоне восьмого микрорайона возле дома №41. 13-летний подросток возвращался домой из школы и попал под колеса «Лады Гранты», за рулем которой находился 35-летний местный житель.

Рядом с местом ДТП стоял припаркованный автомобиль: предполагается, что он мог помешать обзору и водителя, и школьника. Ребенок получил ушибы.

Вторая авария произошла около 16 часов на парковке у городской поликлиники в четвертом микрорайоне. «Нива» самопроизвольно поехала задним ходом, вследствие чего наехала на проходящих мимо людей — 35-летнюю женщину с полуторагодовалой дочкой на руках. И мама, и ребенок получили ушибы.

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Екатеринбург — Тюмень насмерть сбили пешехода. Водитель скрылся с места ДТП.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Пострадавшие#Жертвы ДТП#Пешеходы#Тюменцы#Аварии#ЧП#Госавтоинспекция#Любовь Селезнева
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