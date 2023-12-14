В Тобольске невнимательные автомобилисты сбили двух детей и женщину

Вторая авария произошла около 16 часов на парковке у городской поликлиники в четвертом микрорайоне. «Нива» самопроизвольно поехала задним ходом, вследствие чего наехала на проходящих мимо людей — 35-летнюю женщину с полуторагодовалой дочкой на руках. И мама, и ребенок получили ушибы.