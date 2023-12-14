Тюменцы обратились к Путину из-за нехватки тренировочных хоккейных баз

В целом, считает глава государства, развитию спорта в регионах нужно уделять больше внимания и выделять на это больше средств. Так, на будущий год, отметил Путин, из федерального бюджета выделено всего 700 миллионов рублей. Это достаточно мало, считает президент, так как в текущем году на эти же цели сумма была в 2,5 раза больше.