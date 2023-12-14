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Тюменцы обратились к Путину из-за нехватки тренировочных хоккейных баз

Тюменцы обратились к Путину из-за нехватки тренировочных хоккейных баз

14 декабря 2023, 10:33
Фото: nashgorod.ru
Тюменцы обратились к Владимиру Путину из-за нехватки хороших тренировочных баз для хоккеистов. О том, что такая проблема в регионе существует, упомянула ведущая «Прямой линии» с Президентом, на которой подводят итоги года.
Сюжет
Путин

Проблема тюменских хоккеистов прозвучала в рамках разговора о развитии спорта в регионах. И её в течение года обязательно разберут и попробуют решить участники Общероссийского народного фронта, отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В целом, считает глава государства, развитию спорта в регионах нужно уделять больше внимания и выделять на это больше средств. Так, на будущий год, отметил Путин, из федерального бюджета выделено всего 700 миллионов рублей. Это достаточно мало, считает президент, так как в текущем году на эти же цели сумма была в 2,5 раза больше.

При этом Путин отметил, что сумму необходимо будет увеличивать. И этот пункт обязательно будет в его предвыборной программе.

Проблему отсутствия достойных площадок для тренировок хоккеистов, кстати, жители региона также поднимали и на прямой линии с губернатором Александром Моором, и с мэром Тюмени Русланом Кухаруком.

Посмотреть пресс-конференцию Владимира Путина можно и на «Нашем городе».

Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция на Нашем городе
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#Спорт#Тюменцы#Путин#Владимир Путин#Хоккей#Федеральный бюджет#Инна Доровская#Тренировочные базы
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