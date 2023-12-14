Тюменцы обратились к Путину из-за нехватки тренировочных хоккейных баз

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Проблема тюменских хоккеистов прозвучала в рамках разговора о развитии спорта в регионах. И её в течение года обязательно разберут и попробуют решить участники Общероссийского народного фронта, отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
В целом, считает глава государства, развитию спорта в регионах нужно уделять больше внимания и выделять на это больше средств. Так, на будущий год, отметил Путин, из федерального бюджета выделено всего 700 миллионов рублей. Это достаточно мало, считает президент, так как в текущем году на эти же цели сумма была в 2,5 раза больше.
При этом Путин отметил, что сумму необходимо будет увеличивать. И этот пункт обязательно будет в его предвыборной программе.
Проблему отсутствия достойных площадок для тренировок хоккеистов, кстати, жители региона также поднимали и на прямой линии с губернатором Александром Моором, и с мэром Тюмени Русланом Кухаруком.
Посмотреть пресс-конференцию Владимира Путина можно и на «Нашем городе».