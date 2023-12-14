Тюменские старшеклассники примерили на себя профессию врача-травматолога

Posted 14 декабря, 15:37
Published 14 декабря, 15:37
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Старшеклассников познакомили с современным оборудованием, позволяющим выявить патологические изменения стоп, рассказали о механике возникновения травм при падениях, отличиях симптомов при различных травмах и продемонстрировали способы наложения гипсовых повязок. Также у ребят была возможность попробовать накладывать гипс самостоятельно.
«Погружение в практические аспекты медицины и возможность самостоятельно отработать медицинские навыки способствуют самоопределению молодежи и формируют реальное представление о профессии врача», — отметила начальник Центра развития карьеры и наставничества Екатерина Юсупова.
Заведующий травматологическим отделением Дмитрий Баринов, в свою очередь, уверен, что для будущих студентов медвузов — такой опыт будет очень полезными. Чем раньше ребята узнают специфику специальностей врачей, тем легче им будет сделать правильный выбор.
Отметим, пПодготовка медицинских кадров является важным направлением нацпроекта «Здравоохранение». В рамках этого проекта проводятся различные мероприятия, включая профориентационную работу со старшеклассниками. Цель такой работы — ознакомить учащихся с возможностями и перспективами карьеры в медицинской сфере, рассказать о доступных образовательных программ и условиях труда, а также привлечь молодежь к выбору медицинской профессии. Различные мероприятия, такие как Дни открытых дверей больницах, помогают подросткам получить информацию об этой области и принять осознанные решения о своем будущем.