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Posted 14 декабря, 15:37

Published 14 декабря, 15:37

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Тюменские старшеклассники примерили на себя профессию врача-травматолога

Тюменские старшеклассники примерили на себя профессию врача-травматолога

14 декабря 2023, 15:37
Фото: Midjourney
В филиале тюменской поликлиники №5 состоялось мероприятие по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Я — будущий врач». Школьники профильных медицинских классов из гимназии №16 познакомились с профессией врача-травматолога, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.
Фото: департамент здравоохранения ТО

Старшеклассников познакомили с современным оборудованием, позволяющим выявить патологические изменения стоп, рассказали о механике возникновения травм при падениях, отличиях симптомов при различных травмах и продемонстрировали способы наложения гипсовых повязок. Также у ребят была возможность попробовать накладывать гипс самостоятельно.

«Погружение в практические аспекты медицины и возможность самостоятельно отработать медицинские навыки способствуют самоопределению молодежи и формируют реальное представление о профессии врача», — отметила начальник Центра развития карьеры и наставничества Екатерина Юсупова.

Заведующий травматологическим отделением Дмитрий Баринов, в свою очередь, уверен, что для будущих студентов медвузов — такой опыт будет очень полезными. Чем раньше ребята узнают специфику специальностей врачей, тем легче им будет сделать правильный выбор.

Отметим, пПодготовка медицинских кадров является важным направлением нацпроекта «Здравоохранение». В рамках этого проекта проводятся различные мероприятия, включая профориентационную работу со старшеклассниками. Цель такой работы — ознакомить учащихся с возможностями и перспективами карьеры в медицинской сфере, рассказать о доступных образовательных программ и условиях труда, а также привлечь молодежь к выбору медицинской профессии. Различные мероприятия, такие как Дни открытых дверей больницах, помогают подросткам получить информацию об этой области и принять осознанные решения о своем будущем.

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#Ирина Швецова#Здравоохранение
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