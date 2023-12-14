Тюменские старшеклассники примерили на себя профессию врача-травматолога

Отметим, пПодготовка медицинских кадров является важным направлением нацпроекта «Здравоохранение». В рамках этого проекта проводятся различные мероприятия, включая профориентационную работу со старшеклассниками. Цель такой работы — ознакомить учащихся с возможностями и перспективами карьеры в медицинской сфере, рассказать о доступных образовательных программ и условиях труда, а также привлечь молодежь к выбору медицинской профессии. Различные мероприятия, такие как Дни открытых дверей больницах, помогают подросткам получить информацию об этой области и принять осознанные решения о своем будущем.