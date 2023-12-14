Тюменские семьи участников СВО отдохнут «Олимпийской Ребячке»

Posted 14 декабря, 10:57
Published 14 декабря, 10:57
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Женский клуб «Жена Героя» работает в рамках социального проекта для семей участников СВО. Проект занимается Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» при поддержке гранта губернатора Тюменской области.
В рамках проекта для его участников также пройдет серия встреч с различными специалистами, творческие и спортивные мастер-классы, на которых участницы получат полезную информацию для стабилизации эмоционального состояния, познакомятся с разнообразными формами семейного досуга, улучшат микроклимат в семье, получат «Релакс-боксы» с необходимым инвентарём для занятий в домашних условиях.
Напомним, в Тюменской области широко действует система мер поддержки для участников специальной военной операции, а также членов их семей. Кроме федеральных льгот, регион ввёл для них собственные. К примеру, тюменцы, вернувшиеся с СВО имеют право получить субсидию на строительство или получение жилья за счет регионального бюджета. Также они в случае затруднения с поиском работу могут воспользоваться услугами индивидуального карьерного консультанта.