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Posted 14 декабря, 10:57

Published 14 декабря, 10:57

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Тюменские семьи участников СВО отдохнут «Олимпийской Ребячке»

Тюменские семьи участников СВО отдохнут «Олимпийской Ребячке»

14 декабря 2023, 10:57
Фото: 1MI
С 16 по 17 декабря в «Олимпийской Ребячке» для 35 семей-участников женского клуба «Жена Героя» пройдет заезд выходного дня. Об этом рассказали в региональном департаменте соцразвития.
Фото: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».

Женский клуб «Жена Героя» работает в рамках социального проекта для семей участников СВО. Проект занимается Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» при поддержке гранта губернатора Тюменской области.

В рамках проекта для его участников также пройдет серия встреч с различными специалистами, творческие и спортивные мастер-классы, на которых участницы получат полезную информацию для стабилизации эмоционального состояния, познакомятся с разнообразными формами семейного досуга, улучшат микроклимат в семье, получат «Релакс-боксы» с необходимым инвентарём для занятий в домашних условиях.

Напомним, в Тюменской области широко действует система мер поддержки для участников специальной военной операции, а также членов их семей. Кроме федеральных льгот, регион ввёл для них собственные. К примеру, тюменцы, вернувшиеся с СВО имеют право получить субсидию на строительство или получение жилья за счет регионального бюджета. Также они в случае затруднения с поиском работу могут воспользоваться услугами индивидуального карьерного консультанта.

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