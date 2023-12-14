Тюменские пенсионеры присоединились к благотворительной акции «Серебряная елка»

Posted 14 декабря, 11:08
Published 14 декабря, 11:08
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Подготовленные добровольцы-аниматоры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки собрали подарки и раздали их участникам акции, сообщает департамент соцразвития региона.
«Я не смогла поверить своим глазам, когда увидела таких замечательных гостей на пороге дома. Сразу вспомнилось детство, я всегда с любовью и трепетом писала письмо для Дедушки Мороза, чтобы получить сюрприз под елочкой. Спасибо вам за подаренные эмоции и атмосферу волшебства», — поделилась эмоциями пенсионерка Любовь Анатольевна.
Создать новогоднее настроение одиноким пожилым тюменцам может любой человек и организация. На сегодня уже свыше ста бабушек и дедушек получили свои заветные подарки.
Узнать, о чем мечтают тюменские пенсионеры можно на официальном сайте проекта во вкладке «проекты и акции».
Штаб-квартира «серебряного» добровольчества является лидером формирования движения добровольчества среди жителей Тюменской области в возрасте 55+. Проект соответствует основным направлениям регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни, решения социально-демографических проблем в России.