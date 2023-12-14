nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 декабря, 11:08

Published 14 декабря, 11:08

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Тюменские пенсионеры присоединились к благотворительной акции «Серебряная елка»

Тюменские пенсионеры присоединились к благотворительной акции «Серебряная елка»

14 декабря 2023, 11:08
Фото: 1MI
Волонтеры 55+ регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации при поддержке благотворительного фонда «Старшее поколение» присоединились к федеральной акции «Серебряная елка».
Фото: Департамент социального развития Тюменской области

 

 

Подготовленные добровольцы-аниматоры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки собрали подарки и раздали их участникам акции, сообщает департамент соцразвития региона.

«Я не смогла поверить своим глазам, когда увидела таких замечательных гостей на пороге дома. Сразу вспомнилось детство, я всегда с любовью и трепетом писала письмо для Дедушки Мороза, чтобы получить сюрприз под елочкой. Спасибо вам за подаренные эмоции и атмосферу волшебства», — поделилась эмоциями пенсионерка Любовь Анатольевна.

Создать новогоднее настроение одиноким пожилым тюменцам может любой человек и организация. На сегодня уже свыше ста бабушек и дедушек получили свои заветные подарки.

Узнать, о чем мечтают тюменские пенсионеры можно на официальном сайте проекта во вкладке «проекты и акции».

Штаб-квартира «серебряного» добровольчества является лидером формирования движения добровольчества среди жителей Тюменской области в возрасте 55+. Проект соответствует основным направлениям регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни, решения социально-демографических проблем в России.

Тюменские пенсионеры прошли экспресс-курс цифровой грамотности на форуме «55+»
Узнать подробнее
Подпишитесь
«Грядет кризис?»: какова истинная зарплата в Тюменской области и как на нее выжить
Сегодня, 08:42
«Кровь и металл»: ТОП-5 самых жутких ДТП Тюменской области в 2023 году
Вчера, 09:14
Детские новогодние ёлки 2023-2024 в Тюмени: где, когда и за сколько
Вчера, 10:37
Куриные крылышки и «Майбах»: в сеть слили райдер тюменской блогерши Инстасамки
Сегодня, 08:29
Семейные обстоятельства: тюменский бизнесмен продает экопарк за 290 миллионов рублей
Вчера, 04:38
«Анархия на рынке»: почему в регионе массово раскупают яйца и чем опасен их дефицит
Вчера, 07:17