Отмена занятий: кто из тюменских школьников не идет на учебу

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Published Сегодня, 02:10
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Морозы отступают, поэтому большая часть школьников сегодня пойдет на учебу. Но в некоторых школах занятия для первой смены будут проводиться в дистанционном формате.
«Сегодня, 14 декабря, в связи с пониженной температурой воздуха -25,2°C и скоростью ветра 3 м/с занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются», — сообщает администрация Ишима.
В Заводоуковске и Ялуторовске учащиеся в первую смену с 1 по 4 классы также сегодня учатся дистанционно.
Остальные школы Тюменской области возобновили очные занятия.
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