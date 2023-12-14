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Published Сегодня, 02:10

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Updated Сегодня, 02:12

Стало известно, кто из школьников Тюменской области не пойдет на занятия

Отмена занятий: кто из тюменских школьников не идет на учебу

14 декабря 2023, 02:10
Фото: 1MI

Стало известно, кто из школьников Тюменской области не пойдет на занятия

Большая часть учебных учреждений региона уже перевела занятия в очный формат. Однако, некоторые школьники сегодня будут сидеть дома.

Морозы отступают, поэтому большая часть школьников сегодня пойдет на учебу. Но в некоторых школах занятия для первой смены будут проводиться в дистанционном формате.

«Сегодня, 14 декабря, в связи с пониженной температурой воздуха -25,2°C и скоростью ветра 3 м/с занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются», — сообщает администрация Ишима.

В Заводоуковске и Ялуторовске учащиеся в первую смену с 1 по 4 классы также сегодня учатся дистанционно.

Остальные школы Тюменской области возобновили очные занятия.

Ранее «Наш город» поделился советами врача. Специалист рассказал, как выжить в лютые морозы.

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