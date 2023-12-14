Не стоит на месте: в Тобольске развивается детская хирургия

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«Более 90% проводимых в отделении операций детям теперь наши хирурги делают лапароскопически. В их число входят вмешательства по поводу грыжи, аппендицита, водянки яичек и других патологий», — сообщил заведующий общим хирургическим отделением ОБ №3 Денис Ступаков.
Он отметил, что до конца года планируется провести 23 таких операции. Их количество будет постепенно наращиваться. Уже сейчас идут записи на январь.
Лапароскопия — операция, которая выполняется с использованием тонких инструментов и видеокамеры. Они вводятся через небольшие проколы в брюшной полости. Процедура максимально безопасна для пациента, а риски послеоперационных осложнений минимальны.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 2023 году тюменцы потратили на врачей почти 12 миллионов рублей. Платную медицину начинают выбирать все больше жителей региона.