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В Тобольске активно развивают детскую хирургию

Не стоит на месте: в Тобольске развивается детская хирургия

14 декабря 2023, 05:00
Фото: 1MI

В Тобольске активно развивают детскую хирургию

Хирурги Областной больницы №3 Феликс Гурницкий и Антон Тунгусов завершили обучение на кафедре детской хирургии и приступили к проведению малоинвазивных лапароскопических операций детям от трех лет.
«Более 90% проводимых в отделении операций детям теперь наши хирурги делают лапароскопически. В их число входят вмешательства по поводу грыжи, аппендицита, водянки яичек и других патологий», — сообщил заведующий общим хирургическим отделением ОБ №3 Денис Ступаков.

Он отметил, что до конца года планируется провести 23 таких операции. Их количество будет постепенно наращиваться. Уже сейчас идут записи на январь.

Лапароскопия — операция, которая выполняется с использованием тонких инструментов и видеокамеры. Они вводятся через небольшие проколы в брюшной полости. Процедура максимально безопасна для пациента, а риски послеоперационных осложнений минимальны.

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2023 году тюменцы потратили на врачей почти 12 миллионов рублей. Платную медицину начинают выбирать все больше жителей региона.

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