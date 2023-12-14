Итоги дня в Тюмени: школьники мерзнут, тарифы на ЖКУ, адвоката лишат лицензии, Путин

Также в 2024 году могут вырасти льготные тарифы на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд. Проект соответствующего постановления подготовил департамент ценовой и тарифной политики региона. В нем сказано, что с 1 июля 2024 года в Тюмени, Ялуторовске и Исетском районе стоимость газа вырастет с 58,92 руб./кг до 64,57 руб./кг., с учетом доставки до потребителя. В других муниципалитетах региона тарифы повысятся с 55,6 руб./кг до 60,92 руб./кг.