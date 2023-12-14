Итоги дня в Тюмени: школьники мерзнут, тарифы на ЖКУ, адвоката лишат лицензии, Путин

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
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Updated Сегодня, 17:14
Новый руководитель УМВД по Тюменской области Александр Смирнов официально приступил к исполнению обязанностей.
«Начальник УМВД России по Тюменской области. Полковник полиции Смирнов Александр Александрович», — указано на сайте УМВД.
Приказ о назначении Смирнова президент РФ Владимир Путин подписал 4 декабря 2023 года. Ранее Александр Смирнов занимал кресло начальника УМВД по Чукотскому округу, где поднял раскрываемость тяжких преступлений до 100%. Также он успел поработать на руководящих позициях еще в трех регионах страны.
Соответствующий документ подписал 14 декабря губернатор Тюменской области Александр Моор.
В постановлении указано, что предельные индексы изменения вносимой платы за ЖКУ не превысят 10,2%. В Тюмени, в частности, плата за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение с 1 июля 2024 года увеличится на 9,6%:
В других муниципалитетах Тюменской области рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги составит от 8,2 до 10,13%.
Также в 2024 году могут вырасти льготные тарифы на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд. Проект соответствующего постановления подготовил департамент ценовой и тарифной политики региона. В нем сказано, что с 1 июля 2024 года в Тюмени, Ялуторовске и Исетском районе стоимость газа вырастет с 58,92 руб./кг до 64,57 руб./кг., с учетом доставки до потребителя. В других муниципалитетах региона тарифы повысятся с 55,6 руб./кг до 60,92 руб./кг.
Тюменские школьники жалуются на холод в учебных заведениях директору Лиги Безопасного Интернета Екатерине Мизулиной.
«Я из города Тюмени, учусь в школе под номером 40. Возможно вы знаете, но у нас недавно были резкие заморозки. Сейчас в школе очень холодно, большинство учеников ходят в пуховиках и греются у батареи. Обратите на это внимание, пожалуйста», — поделилась скрином сообщения в своем телеграме Мизулина.
В преддверии конца 2023 года «Наш город» узнал как и почему изменились цены и сколько теперь жителям региона приходится тратить на жизнь.
Больше всего в течение года подорожали мясо и рыба. Килограмм говядины вырос в цене на 6%, килограмм свинины — на 15,6%, а килограмм баранины — на 27,5%, курица — на 20,8%.
Также сильно выросла стоимость яиц — на 27,5%. В целом подорожание коснулось практически всех продуктов и предметов личной гигиены. Подробнее об этом тут.
В Тюменской области члена адвокатской палаты региона могут лишить лицензии и права работать правозащитником. Его подозревают в дискредитации Вооруженных сил РФ и органов власти.
Юрист публиковал в своих соцсетях материалы «нацистской атрибутики», а также посты, дискредитирующие военных и власть. Также выступал в роли защитника членов запрещенных в РФ организаций и лиц, осуществляющих террористическую деятельность. За это он был привлечен к административной ответственности и штрафу в размере 45 тысяч.
Владимир Путин пообещал подумать над расширением двухполосного участка дороги трассы Тюмень — Омск. Об этом его попросили во время прямой линии, которая прошла сегодня, 14 декабря.
По тесной магистрали ежедневно движется большой поток грузовых автомобилей. Дорога тесная, поэтому на ней часто случаются ДТП.
«Есть такая проблема, довольно протяженный отрезок очень востребованной трассы Тюмень — Новосибирск — это двухполосная дорога. Очень аварийная. Фуры по кюветам лежат. Планируется ли расширение этой трассы?», — рассказала Путину омская журналистка.
Глава государства заверил, что подумает над этим вопросом вместе с министерством транспорта и вице-премьером, курирующем строительную сферу, Маратом Хуснуллиным.
Также в прямом эфире президент сделал несколько заявлений по вопросам, которые затрагивают большинство россиян: