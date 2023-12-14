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Владимиру Путину рассказали про аварийность на трассе Тюмень — Омск

«Фуры по кюветам лежат»: Путина попросили расширить трассу Тюмень — Омск

14 декабря 2023, 13:57
Фото: скриншот с эфира прямой линии с В. Путиным

Владимиру Путину рассказали про аварийность на трассе Тюмень — Омск

Владимир Путин пообещал подумать над расширением двухполосного участка дороги трассы Тюмень — Омск — Новосибирск. Об этом его попросили во время прямой линии, которая прошла сегодня, 14 декабря.

Внимание президента на то, что «тесная» дорога Тюмень — Омск, является частью востребованной трассы, соединяющей Сибирь с Западной Сибирью, обратила внимание омская журналистка. По магистрали движется большой поток грузовых автомобилей.

«Есть такая проблема, довольно протяженный отрезок очень востребованной трассы Тюмень — Новосибирск — это двухполосная дорога. Очень аварийная. Фуры по кюветам лежат. Планируется ли расширение этой трассы?», — спросила у Путина омичка.

Глава государства заверил, что подумает над этим вопросом вместе с министерством транспорта и вице-премьером, курирующем строительную сферу, Маратом Хуснуллиным.

«Конкретно этот участок надо посмотреть. Обязательно Марату Шакирзяновичу скажу об этом. Но это требует больших инвестиций. Нам же нужно реализовывать то, что у нас уже в планах, на что заточены строители, уже выверены трассы и так далее. Но, хорошо, подумаем на этот счет», — пояснил Путин.

Также президент напомнил, что в этом году была сдана федеральная трассы до Казани, которую планируется протянуть до Тюмени. Он отметил, что на эти проекты деньги уже выделены и работа по ним идет.

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#Ирина Швецова#Владимир Путин#Прямая линия с Владимиром Путином-2023
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