«Фуры по кюветам лежат»: Путина попросили расширить трассу Тюмень — Омск

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Внимание президента на то, что «тесная» дорога Тюмень — Омск, является частью востребованной трассы, соединяющей Сибирь с Западной Сибирью, обратила внимание омская журналистка. По магистрали движется большой поток грузовых автомобилей.
«Есть такая проблема, довольно протяженный отрезок очень востребованной трассы Тюмень — Новосибирск — это двухполосная дорога. Очень аварийная. Фуры по кюветам лежат. Планируется ли расширение этой трассы?», — спросила у Путина омичка.
Глава государства заверил, что подумает над этим вопросом вместе с министерством транспорта и вице-премьером, курирующем строительную сферу, Маратом Хуснуллиным.
«Конкретно этот участок надо посмотреть. Обязательно Марату Шакирзяновичу скажу об этом. Но это требует больших инвестиций. Нам же нужно реализовывать то, что у нас уже в планах, на что заточены строители, уже выверены трассы и так далее. Но, хорошо, подумаем на этот счет», — пояснил Путин.
Также президент напомнил, что в этом году была сдана федеральная трассы до Казани, которую планируется протянуть до Тюмени. Он отметил, что на эти проекты деньги уже выделены и работа по ним идет.