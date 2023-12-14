Элиссан Шандалович назвал главные направления работы парламента Карелии на 2024 год

По словам Элиссана Шандаловича, 2024 год будет для Законодательного собрания Карелии особым. Он пройдет под знаком 30-летия парламентаризма республики. Этот исторический рубеж станет еще одним поводом к подведению итогов и новой точкой отсчета. «В юбилейный год коллеги по Парламентской Ассоциации Северо-Запада России доверили мне пост председателя ПАСЗР. Для меня, для Законодательного собрания Карелии это большая честь и ответственность», — заявил спикер парламента Карелии.