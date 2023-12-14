Элиссан Шандалович назвал главные направления работы парламента Карелии на 2024 год

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Согласно заявлению спикера парламента Карелии, внимание законодательных органов в следующем году будет акцентировано на поддержке семей, включая многодетные, а также на охране материнства и детства. Он напомнил, что 2024 год объявлен российским президентом Владимиром Путиным Годом семьи.
Шандалович рассказал, что поддержка участников СВО и их семей также войдет в перечень приоритетных направлений работы парламентариев. «Мы продолжим делать все, чтобы бойцы, которые защищают нашу страну и противостоят нацизму, знали, что государство поддерживает и их близких», — пообещал он. Об этом пишет karelinform.ru.
Среди ключевых векторов деятельности правительства республики спикер парламента упомянул и настройку законодательства, а также принятие решений для экономического развития, увеличения собственных доходов бюджета и привлечения инвесторских средств в сферу строительства производств. Одна из целей — формирование в Карелии новых рабочих мест.
По словам председателя Заксобрания республики, в течение года парламентарии будут вести работу над бюджетом. Элиссан Шандалович отметил, что главный финансовый документ — непростой, но пообещал вместе с главой и правительством Карелии вести поиск вариантов для финансирования самых важных для региона направлений. В их число входят программы инициативного бюджетирования, проектирование и строительство очистных сооружений, обновление автопарка пожарной службы и снижение долгов по кредитам медучреждений.
Спикер парламента республики заявил, что в 2024 году совместная работа с новыми регионами России и их законодательными структурами власти продолжится. Также будет усилено сотрудничество с Витебским областным Советом депутатов Республики Беларусь. Задача — подписание плана мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве.
По словам Элиссана Шандаловича, 2024 год будет для Законодательного собрания Карелии особым. Он пройдет под знаком 30-летия парламентаризма республики. Этот исторический рубеж станет еще одним поводом к подведению итогов и новой точкой отсчета. «В юбилейный год коллеги по Парламентской Ассоциации Северо-Запада России доверили мне пост председателя ПАСЗР. Для меня, для Законодательного собрания Карелии это большая честь и ответственность», — заявил спикер парламента Карелии.
Он подчеркнул, что связи с другими отечественными ассоциациями укрепятся, и отметил, что ключевой целью работы является продолжение курса на решение общих задач регионов Северо-Запада страны.