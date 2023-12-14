Денис Буцаев рассказал о связи между изменением цен на продукты и перезапуском РОП

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Негативное отношение некоторых представителей бизнеса к предложению Минприроды о повышении ставок экосбора и изменению нормативов по утилизации упаковки объясняется их опасениями по поводу роста стоимости продуктов ввиду подорожания тары. Глава РЭО объяснил, что эта проблема во многом является надуманной.
По словам Буцаева, в ценах на продуктовые товары на долю экосбора будет приходиться не более 0,5%. Например, в денежном эквиваленте стоимости упаковки молока это соответствует 40 копейкам. «Другой пример: 1 кг сахара в пакете из полипропиленовой пленки может подорожать на 0,2%, экосбор в стоимости составит 14 копеек», — продолжает эксперт. Об этом информирует gorod55.ru.
Глава РЭО подчеркивает, что немногие потребители и предприниматели обратят внимание на такие колебания. Но он признается, что действительно неприятная ситуация может возникнуть вследствие действий недобросовестных производителей и продавцов, которые собираются использовать РОП для извлечения выгоды, несоразмерно повышая цены на товары.
Цель реформы механизма РОП — перенести ответственность за утилизацию упаковки на ее производителей. Сами компании будут выбирать способы соблюдения этой ответственности. Они смогут заказывать услугу по переработке упаковки, самостоятельно утилизировать ее или уплачивать в бюджет экологический сбор.
Аналитики РЭО и другие эксперты в ходе установления размера экосбора учитывали затраты на обращение с ТКО. Они включают сбор, транспортировку, обработку и утилизацию отходов. Схема несложная: чем легче переработка упаковки, тем ниже размер экологического сбора.
В процессе модернизации сферы утилизации отходов средства экосбора будут направляться на улучшение и создание новых мощностей по переработке ТКО.
Генеральный директор РЭО пояснил, что в настоящее время в стране ежегодно требуется утилизировать примерно 17,5 млн тонн ТКО. Добиться значительного сокращения объемов захоронений отходов можно благодаря новым мощностям. Согласно прошлогодним результатам работы отрасли, на полигоны вывезли 81,4% ТКО. К 2030 году, согласно планам, в стране будут захоранивать не более 50% отходов. «У государства нет задачи обложить бизнес дополнительным сбором, цель — сократить пугающие объемы упаковки, уменьшить долю захоронения и увеличить долю повторного использования сырья», — подытожил специалист.