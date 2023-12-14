Денис Буцаев рассказал о связи между изменением цен на продукты и перезапуском РОП

По словам Буцаева, в ценах на продуктовые товары на долю экосбора будет приходиться не более 0,5%. Например, в денежном эквиваленте стоимости упаковки молока это соответствует 40 копейкам. «Другой пример: 1 кг сахара в пакете из полипропиленовой пленки может подорожать на 0,2%, экосбор в стоимости составит 14 копеек», — продолжает эксперт. Об этом информирует gorod55.ru.