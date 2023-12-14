nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:45

Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Денис Буцаев рассказал о связи между изменением цен на продукты и перезапуском РОП

Денис Буцаев рассказал о связи между изменением цен на продукты и перезапуском РОП

14 декабря 2023, 15:45
Фото: 1MI
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал, как реформа механизма расширенной ответственности производителей (РОП) повлияет на стоимость продуктов. Эксперт утверждает, что повышение цен будет минимальным и потребители его практически не заметят.

Негативное отношение некоторых представителей бизнеса к предложению Минприроды о повышении ставок экосбора и изменению нормативов по утилизации упаковки объясняется их опасениями по поводу роста стоимости продуктов ввиду подорожания тары. Глава РЭО объяснил, что эта проблема во многом является надуманной.

По словам Буцаева, в ценах на продуктовые товары на долю экосбора будет приходиться не более 0,5%. Например, в денежном эквиваленте стоимости упаковки молока это соответствует 40 копейкам. «Другой пример: 1 кг сахара в пакете из полипропиленовой пленки может подорожать на 0,2%, экосбор в стоимости составит 14 копеек», — продолжает эксперт. Об этом информирует gorod55.ru.

Глава РЭО подчеркивает, что немногие потребители и предприниматели обратят внимание на такие колебания. Но он признается, что действительно неприятная ситуация может возникнуть вследствие действий недобросовестных производителей и продавцов, которые собираются использовать РОП для извлечения выгоды, несоразмерно повышая цены на товары.

Цель реформы механизма РОП — перенести ответственность за утилизацию упаковки на ее производителей. Сами компании будут выбирать способы соблюдения этой ответственности. Они смогут заказывать услугу по переработке упаковки, самостоятельно утилизировать ее или уплачивать в бюджет экологический сбор.

Аналитики РЭО и другие эксперты в ходе установления размера экосбора учитывали затраты на обращение с ТКО. Они включают сбор, транспортировку, обработку и утилизацию отходов. Схема несложная: чем легче переработка упаковки, тем ниже размер экологического сбора.

В процессе модернизации сферы утилизации отходов средства экосбора будут направляться на улучшение и создание новых мощностей по переработке ТКО.

Генеральный директор РЭО пояснил, что в настоящее время в стране ежегодно требуется утилизировать примерно 17,5 млн тонн ТКО. Добиться значительного сокращения объемов захоронений отходов можно благодаря новым мощностям. Согласно прошлогодним результатам работы отрасли, на полигоны вывезли 81,4% ТКО. К 2030 году, согласно планам, в стране будут захоранивать не более 50% отходов. «У государства нет задачи обложить бизнес дополнительным сбором, цель — сократить пугающие объемы упаковки, уменьшить долю захоронения и увеличить долю повторного использования сырья», — подытожил специалист.

Подпишитесь
Дорогая «коммуналка»: в Тюменской области утверждены ЖКХ-тарифы
Сегодня, 14:19
«Жить стало дорого?»: как за год в Тюменской области изменились цены на товары
Сегодня, 09:47
«Квартиру будет не купить?»: как изменится рынок недвижимости к 2024 году
Сегодня, 06:56
«Фуры по кюветам лежат»: Путина попросили расширить трассу Тюмень — Омск
Сегодня, 13:57
Жители коттеджного поселка в Тюмени 10 лет ждут строительства дорог
Сегодня, 04:05
Тюменцы разобрали в ресторанах 70% мест под новогодние корпоративы
Сегодня, 04:35