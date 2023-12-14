Часть тюменских школьников не пойдет на занятия

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Погода продолжает вносить свои коррективы в процесс обучения.
«14 декабря в связи с пониженной температурой воздуха -25°C и скоростью ветра 3 м/с занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются», — сообщили в администрации Ишима.
Школьники Тюмени, учащиеся во вторую смену, сегодня на занятия пойдут. Стоит отметить, что уроки не отменяли и у первой смены.
Ранее «Наш город» сообщал, что в микрорайоне Тюменская слобода построят новую школу. Разработка проектной документации запланирована на 2025 год.