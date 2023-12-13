nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

В Тюмени новые комплексы фотовидеофиксации выявили более 600 нарушителей

В Тюмени новые комплексы фотовидеофиксации выявили более 600 нарушителей

13 декабря 2023, 05:12
Фото: 1MI

В Тюмени новые комплексы фотовидеофиксации выявили более 600 нарушителей

Новые мобильные комплексы фотовидеофиксации за первый месяц работы в тестовом режиме выявили 633 водителей, превысивших скорость. Результатами поделилось Главное управление строительства Тюменской области.

В следующем году соблюдение правил дорожного движения будут контролировать пять таких комплексов. Сейчас проводятся их настройка и разработка маршрутов.

Комплексы могут на ходу выявлять нарушителей скоростного режима, непристегнутых, разговаривающих по телефону во время езды водителей и невключенные фары.

По результатам тестовых выездов наказание нарушителям не грозит. Главная задача на данный момент — продемонстрировать водителям новые комплексы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области пьяный водитель пытался от сотрудников полиции. Мужчина предлагал пять тысяч рублей.

Водителя автобуса лишили прав из-за упавшей в салоне тюменки
Узнать подробнее
Читайте также:
На тюменской трассе насмерть сбили пешехода. Водитель скрылся с места ДТПДва 19-летних тюменца нарушили ПДД и столкнулись на перекресткеПьяный грейдерист без прав устроил ДТП на тюменской трассе и скрылся
#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Нарушения#Штрафы#Нарушения ПДД#Нарушители#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Лучше бы в школу пошли»: тюменские школьники рассказали об учебе во время актировок
Вчера, 08:28
«Тысяча рублей до центра!»: тюменцы пожаловались на рост цен в сервисах такси
Вчера, 09:09
Тюменцам рассказали, куда и за сколько можно улететь на новогодние праздники
Вчера, 04:12
«Китайцы захватят рынок?»: что ждет автобизнес в 2024 году
Вчера, 07:42
В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря
Вчера, 07:41
Тюменский застройщик назвал свою новую высотку в честь одного из архитекторов Гитлера
Вчера, 15:06