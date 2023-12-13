В Тюмени новые комплексы фотовидеофиксации выявили более 600 нарушителей

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В следующем году соблюдение правил дорожного движения будут контролировать пять таких комплексов. Сейчас проводятся их настройка и разработка маршрутов.
Комплексы могут на ходу выявлять нарушителей скоростного режима, непристегнутых, разговаривающих по телефону во время езды водителей и невключенные фары.
По результатам тестовых выездов наказание нарушителям не грозит. Главная задача на данный момент — продемонстрировать водителям новые комплексы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области пьяный водитель пытался от сотрудников полиции. Мужчина предлагал пять тысяч рублей.