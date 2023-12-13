В Тюмени начали работу традиционные елочные базары

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Точки продаж были определены заранее. Главный символ Нового года можно приобрести до 10 января.
Елки продаются на улицах Республики и Московский тракт, в скверах Депутатов и Молодежном, в Комсомольском парке, на бульваре Шаимский, а также у пруда Южный.
Также елочные базары расположены возле крупных торговых центров. Полутораметровая ель обойдется в среднем в полторы тысячи рублей, двухметровая же стоит от двух тысяч и дороже.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени два вандала повредили елку на Дзержинского. Их злодеяния зафиксировали камеры видеонаблюдения.