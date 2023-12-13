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В Тюмени перед Новым годом открылись елочные базары

В Тюмени начали работу традиционные елочные базары

13 декабря 2023, 03:13
Фото: 1MI

В Тюмени перед Новым годом открылись елочные базары

В Тюмени традиционно начали работу елочные базары. Горожане могут купить елку в специальных точках.

Точки продаж были определены заранее. Главный символ Нового года можно приобрести до 10 января.

Елки продаются на улицах Республики и Московский тракт, в скверах Депутатов и Молодежном, в Комсомольском парке, на бульваре Шаимский, а также у пруда Южный.

Также елочные базары расположены возле крупных торговых центров. Полутораметровая ель обойдется в среднем в полторы тысячи рублей, двухметровая же стоит от двух тысяч и дороже.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени два вандала повредили елку на Дзержинского. Их злодеяния зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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