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13 декабря «ТюменьАгро» запустил четвертую очередь тепличного комплекса

Тюменский тепличный комплекс накормит свежими овощами ХМАО и ЯНАО

13 декабря 2023, 11:08
Фото: 1MI

13 декабря «ТюменьАгро» запустил четвертую очередь тепличного комплекса

Сегодня, 13 декабря, тепличный комплекс «ТюменьАгро» вышел на полную мощность, запустив четвертую очередь производства. Теперь предприятие сможет полностью обеспечить местные рынки огурцами и помидорами, а также закрыть потребности в свежих овощах ХМАО и ЯНАО.

Об этом представители «Россельхозбанка» рассказали РБК Тюмень, отметив, что стоимость инвестпроекта составила свыше 16,7 млрд рублей.

Строительство комплекса было положено в 2015 году. Сейчас это самый крупные теплицы на территории Азии — от Урала до Тихого океана. Общая площадь четвертой очереди комплекса составила почти 19 га. Общая площадь всего предприятия выросла до 51,7 га.
С вводом в эксплуатацию последнего объекта, «ТюменьАгро» планирует производить до 40 тыс. тонн овощей ежегодно.

«С введением в строй четвертой очереди мы добились главного: теперь в любое время года жители Тюменской области смогут приобрести свежие томаты и огурцы собственного производства, больше нет необходимости в завозе. Более того, появилась возможность стать донором и поставлять овощи в ХМАО и ЯНАО», — отметил руководитель Тюменского филиала «Россельхозбанка» Михаил Стебихов.

Одним из основных инвесторов тепличного комплекса стал «Россельхозбанк», вложив в предприятие 87% от общей стоимости проекта.

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#Общество#Ирина Швецова#Инвестиции#Теплица#Россельхозбанк
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