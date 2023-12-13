Тюменский тепличный комплекс накормит свежими овощами ХМАО и ЯНАО

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Об этом представители «Россельхозбанка» рассказали РБК Тюмень, отметив, что стоимость инвестпроекта составила свыше 16,7 млрд рублей.
Строительство комплекса было положено в 2015 году. Сейчас это самый крупные теплицы на территории Азии — от Урала до Тихого океана. Общая площадь четвертой очереди комплекса составила почти 19 га. Общая площадь всего предприятия выросла до 51,7 га.
С вводом в эксплуатацию последнего объекта, «ТюменьАгро» планирует производить до 40 тыс. тонн овощей ежегодно.
«С введением в строй четвертой очереди мы добились главного: теперь в любое время года жители Тюменской области смогут приобрести свежие томаты и огурцы собственного производства, больше нет необходимости в завозе. Более того, появилась возможность стать донором и поставлять овощи в ХМАО и ЯНАО», — отметил руководитель Тюменского филиала «Россельхозбанка» Михаил Стебихов.
Одним из основных инвесторов тепличного комплекса стал «Россельхозбанк», вложив в предприятие 87% от общей стоимости проекта.