Тюменский тепличный комплекс накормит свежими овощами ХМАО и ЯНАО

Строительство комплекса было положено в 2015 году. Сейчас это самый крупные теплицы на территории Азии — от Урала до Тихого океана. Общая площадь четвертой очереди комплекса составила почти 19 га. Общая площадь всего предприятия выросла до 51,7 га.

С вводом в эксплуатацию последнего объекта, «ТюменьАгро» планирует производить до 40 тыс. тонн овощей ежегодно.