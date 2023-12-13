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Сбер: Имена трех новых лауреатов Научной премии уже известны

Сбер: Имена трех новых лауреатов Научной премии уже известны

13 декабря 2023, 09:03
Фото: 1MI
Сбер обнародовал имена трех лауреатов ежегодной Научной премии, общий призовой фонд которой составил 60 млн рублей. В этом году событие состоялось во второй раз.

Благодаря проекту российские ученые, ведущие деятельность в сфере инновационных разработок и исследований в научно-технологической отрасли, получают поддержку, пишет mkset.ru

В номинации «Науки о жизни» награда досталась доктору биологических наук Алексею Полилову. Ученый презентовал свои фундаментальные исследовательские работы по миниатюризации животных и в области интеграции в науку инновационных модельных объектов в нейробиологии, микроробототехнике и искусственном интеллекте.

Доктор химических наук Валентин Анаников стал лучшим в номинации «Физический мир». Ученый открыл явление динамического катализа и представил свои разработки в сфере механизмов особых химических реакций, благодаря которым можно формировать универсальные каталитические системы. Это открытие позволяет увеличить скорость процессов создания и запуска мощных и экологичных химических технологий нового поколения.

Автору лучшего открытия в номинации «Цифровая вселенная» Евгению Тыртышникову — доктору физико-математических наук — вручили награду за изобретение новых матричных и тензорных методов моделирования и сжатия информации. Их применяют при решении сверхбольших задач высокой размерности. Благодаря изобретению ученого удалось ускорить вычисления и расширить возможности работы в области естественных наук, машинного обучения и других отраслях.

Согласно заявлению Германа Грефа, президента, председателя правления Сбера, переоценить значение научной деятельности практически невозможно. В условиях современности каждая страна и каждая компания держатся на трех составляющих: качественном применении существующих разработок и достижений, продолжении их совершенствования, а также на видении будущего учеными, постоянно переизобретающими то, на чем сегодня основаны все бизнес-модели или существование государства как такового. «И эта третья составляющая, самая интересная и важная. Без неё нет будущего. Если нет науки, то не может быть современного образования», — заключил президент Сбербанка.

Номинантами на получение награды во втором сезоне Научной премии Сбера стали 92 представителя мира науки, которых выдвинули образовательные и научно-исследовательские организации, а также технологические предприятия и институты развития.

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