Сбер: Имена трех новых лауреатов Научной премии уже известны

Согласно заявлению Германа Грефа, президента, председателя правления Сбера, переоценить значение научной деятельности практически невозможно. В условиях современности каждая страна и каждая компания держатся на трех составляющих: качественном применении существующих разработок и достижений, продолжении их совершенствования, а также на видении будущего учеными, постоянно переизобретающими то, на чем сегодня основаны все бизнес-модели или существование государства как такового. «И эта третья составляющая, самая интересная и важная. Без неё нет будущего. Если нет науки, то не может быть современного образования», — заключил президент Сбербанка.