С администрации Тюмени снимут обязанности по капремонту

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Он пояснил, что это решение должно сократить сроки проведения конкурсов и выполнения ремонтных работ, а также отметил, что по аналогичному плану работает большая часть регионов страны и на жителях города нововведения никак не скажутся.
Кильтау напомнил, что региональная программа капремонта действует в регионе с 2015 года. На данный момент в нее включены 7 684 объекта, 3 728 из которых находятся непосредственно в Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что в селе Викулово после капремонта открылась поликлиника. После реконструкции в медучреждении появилось современное оборудование.