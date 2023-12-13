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Published Сегодня, 04:09

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Updated Сегодня, 04:11

С тюменской администрации снимут обязанности по капремонту

С администрации Тюмени снимут обязанности по капремонту

13 декабря 2023, 04:09
Фото: 1MI

С тюменской администрации снимут обязанности по капремонту

1 января 2024 года все обязанности по капремонту перейдут с администрации Тюмени в региональный Фонд капремонта. Об этом сообщил замглавы города Владимир Кильтау.

Он пояснил, что это решение должно сократить сроки проведения конкурсов и выполнения ремонтных работ, а также отметил, что по аналогичному плану работает большая часть регионов страны и на жителях города нововведения никак не скажутся.

Кильтау напомнил, что региональная программа капремонта действует в регионе с 2015 года. На данный момент в нее включены 7 684 объекта, 3 728 из которых находятся непосредственно в Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что в селе Викулово после капремонта открылась поликлиника. После реконструкции в медучреждении появилось современное оборудование.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Администрация#Тюменская область#Ремонт#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Ответственность#Любовь Селезнева
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