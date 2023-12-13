Россиянам дали рекомендации по защите елки на дачном участке от спила

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Как сообщает NEWS.ru, собеседник издания также уточняет, что границы участка прописаны в кадастровом плане, а обозначать территорию своих владений забором хозяин земли не обязан.
Если ель в СНТ растет за забором, то есть где заканчивается граница участка конкретного владельца, то хвойное дерево по праву является имуществом СНТ. Если елка находится на участке ЛПХ или ИЖС, она принадлежит собственнику данной земли. А если за забором, но в границах какой-либо территории, то такой зеленый объект принадлежит государству.
Парламентарий предупредил, что даже если земельный участок, на котором росла срубленная ель, не имеет забора, суд выступит на стороне хозяина земли. Точные размеры участка в случае таких судебных разбирательств доказываются по кадастровому плану.
Нарушителю полагается выплатить компенсацию за материальный и моральный ущерб.