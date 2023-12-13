Россиянам дали рекомендации по защите елки на дачном участке от спила

Если ель в СНТ растет за забором, то есть где заканчивается граница участка конкретного владельца, то хвойное дерево по праву является имуществом СНТ. Если елка находится на участке ЛПХ или ИЖС, она принадлежит собственнику данной земли. А если за забором, но в границах какой-либо территории, то такой зеленый объект принадлежит государству.