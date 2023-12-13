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Россиянам дали рекомендации по защите елки на дачном участке от спила

Россиянам дали рекомендации по защите елки на дачном участке от спила

13 декабря 2023, 17:30
Фото: 1MI
Депутат ГД Никита Чаплин рассказал читателям NEWS.ru, в каких случаях спил деревьев на дачном участке является незаконным. По словам эксперта, если ель расположена в лесу, то она является собственностью государства, а если в СНТ на участке гражданина — то это частная собственность физлица.

Как сообщает NEWS.ru, собеседник издания также уточняет, что границы участка прописаны в кадастровом плане, а обозначать территорию своих владений забором хозяин земли не обязан.

Если ель в СНТ растет за забором, то есть где заканчивается граница участка конкретного владельца, то хвойное дерево по праву является имуществом СНТ. Если елка находится на участке ЛПХ или ИЖС, она принадлежит собственнику данной земли. А если за забором, но в границах какой-либо территории, то такой зеленый объект принадлежит государству.

Парламентарий предупредил, что даже если земельный участок, на котором росла срубленная ель, не имеет забора, суд выступит на стороне хозяина земли. Точные размеры участка в случае таких судебных разбирательств доказываются по кадастровому плану.

Нарушителю полагается выплатить компенсацию за материальный и моральный ущерб.

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