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Published Сегодня, 11:46

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Updated Сегодня, 11:50

Призывников-срочников из Тюменской области проводили на военную службу

Призывников-срочников из Тюменской области проводили на военную службу

13 декабря 2023, 11:46
Фото: Midjourney
Группу тюменских призывников отправили в военные части, где они будут проходить срочную службу. Часть ребят получили распределение в Президентский полк.

Остальные, как сообщает ГТРК Регион-Тюмень, отслужат в военно-морских силах и сухопутных войсках.

В Тюменском военкомате напомнили, что в Президентский полк берут призывников только после тщательного отбора. Особенное внимание комиссия обращает на физические данные парней, также в расчет принимаются результаты профессиональных и психологических тестов.

Всем новобранцам присвоено звание рядового. Каждому из них предстоит пройти военную службу в течение года.

Напомним, в начале декабря в Тюмени прошли массовые рейды по задержанию иностранцев с российским гражданством, которые не встали на воинский учет.

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#Общество#Ирина Швецова#Военный призыв#Военная служба#Призыв#Призывники
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