Призывников-срочников из Тюменской области проводили на военную службу

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Остальные, как сообщает ГТРК Регион-Тюмень, отслужат в военно-морских силах и сухопутных войсках.
В Тюменском военкомате напомнили, что в Президентский полк берут призывников только после тщательного отбора. Особенное внимание комиссия обращает на физические данные парней, также в расчет принимаются результаты профессиональных и психологических тестов.
Всем новобранцам присвоено звание рядового. Каждому из них предстоит пройти военную службу в течение года.
Напомним, в начале декабря в Тюмени прошли массовые рейды по задержанию иностранцев с российским гражданством, которые не встали на воинский учет.