nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Обстоятельства падения тюменца под поезд выяснят региональные следователи

Обстоятельства падения тюменца под поезд выяснят региональные следователи

13 декабря 2023, 09:46
Фото: 1MI
Региональные следователи организовали проверку по факту травмирования мужчины на железнодорожном вокзале в Тюмени. Он пытался запрыгнуть в уходящий поезд, но попал в реанимацию.

По предварительным данным, ЧП произошло накануне вечером, в 20:24, на железнодорожной станции Тюмень. 43-летний мужчина пытался запрыгнуть в движущийся вагон, упал под поезд и получил травмы. Сейчас он в больнице.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что пострадавший — в реанимации в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Все обстоятельства произошедшего теперь предстоит выяснить правоохранителям. Они также напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге.

Читайте также:
К состоянию тюменского жд/вокзала удалось привлечь внимание прокуратурыПострадавшему на спортивной площадке мальчику выплатили моральную компенсациюВрачи борются за жизнь тюменца, попавшего под поезд
#Происшествия#Тюмень#Реанимация#Железнодорожный вокзал#Проверка#Железная дорога#Поезд#Травма#Инна Доровская
Подпишитесь
«Теплая зима станет последней?»: как потепление скажется на состоянии Туры
Сегодня, 07:28
«Новая эпидемия?»: как в Тюменской области распространяется ВИЧ
Сегодня, 09:02
Онкобольные из Тюмени рискуют остаться без помощи
Сегодня, 08:38
«Китайцы захватят рынок?»: что ждет автобизнес в 2024 году
Вчера, 07:42
В Тюмени на строительство логистического центра «Монетки» потратят два миллиарда
Сегодня, 02:31
Тюменский застройщик назвал свою новую высотку в честь одного из архитекторов Гитлера
Вчера, 15:06