Обстоятельства падения тюменца под поезд выяснят региональные следователи

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
По предварительным данным, ЧП произошло накануне вечером, в 20:24, на железнодорожной станции Тюмень. 43-летний мужчина пытался запрыгнуть в движущийся вагон, упал под поезд и получил травмы. Сейчас он в больнице.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что пострадавший — в реанимации в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.
Все обстоятельства произошедшего теперь предстоит выяснить правоохранителям. Они также напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге.