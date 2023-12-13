Обновление 5000-рублевой банкноты. Тюменцам рассказали о новом виде мошенничества

Одна из них направлена на удаленную кражу средств пострадавших. Мошенники звонят людям и сообщают, что нужно проверить подлинность новых 5000 рублей. Для этого нужно установить на телефон приложение «Банкноты Банка России». И присылают ссылку на фальшивую программу, благодаря которой получают удаленный доступ к устройству. И могут без ведома человека воспользоваться приложениями банков на его телефоне и перевести оттуда все сбережения.