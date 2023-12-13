Обновление 5000-рублевой банкноты. Тюменцам рассказали о новом виде мошенничества

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Одна из них направлена на удаленную кражу средств пострадавших. Мошенники звонят людям и сообщают, что нужно проверить подлинность новых 5000 рублей. Для этого нужно установить на телефон приложение «Банкноты Банка России». И присылают ссылку на фальшивую программу, благодаря которой получают удаленный доступ к устройству. И могут без ведома человека воспользоваться приложениями банков на его телефоне и перевести оттуда все сбережения.
В Центробанке уточняют: приложение «Банкноты Банка России» действительно существует. Но скачать его можно только через официальный сайт. В нем можно получить информацию о том, как проверить подлинность купюры, но определить её как-то автоматически — нельзя.
Еще один вариант мошенничества — уже не настолько новый. Работают по этой схеме оффлайн. Под видом работников социальных служб аферисты приходят, как правило, к пожилым людям. И лично убеждают их, что старые банкноты, которые есть у них дома, нужно обменять на некие «новые». Если человек соглашается, получает взамен фальшивки.
— На самом деле, обновленные банкноты — это 100 и 5000 рублей — постепенно поступают в оборот. Старые банкноты не нужно специально обменивать на новые. И те, и другие будут параллельно находиться в обращении, — отмечают специалисты Центробанка.
Специалисты советуют по любым вопросам обращаться в свой банк по официальному номеру телефона, указанному на сайте; не переходить по ссылкам, которые прислали вам незнакомцы; игнорировать предложения о проверке подлинности ваших денег или предложения об их обмене.
Ранее «Наш город» рассказывал об участившихся в Тюмени случаях телефонного мошенничества под предлогом продления договора с сотовым оператором. Жителя региона таким образом обманули на 100 тысяч рублей.