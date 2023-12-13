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Posted 13 декабря, 13:37

Published 13 декабря, 13:37

Modified Сегодня, 02:37

Updated Сегодня, 02:37

Новый ФАП в деревне Пахомово Ишимского района посетили пять тысяч раз

Новый ФАП в деревне Пахомово Ишимского района посетили пять тысяч раз

13 декабря 2023, 13:37
Фото: 1MI
В 2021 году по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в деревне Пахомово Ишимского района был построен современный ФАП. Вместе с ним у 617 местных жителей появилась возможность получать своевременную медпомощь в комфортных условиях.
Фото: департамент здравоохранения ТО

Как отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в фельдшерско-акушерском пункте есть все необходимое для проведения медицинских процедур:

  • отдельные кабинеты;
  • санитарная комната с горячим и холодным водоснабжением;
  • электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, ингалятор кислородный, аппарат ЭКГ и многое другое.

Фельдшер Ирина Олькова оказывает сельчанам неотложную помощь, а также проводит диспансеризацию и вакцинацию, ведет прием пациентов.

Отметим, в рамках собственной программы в Тюменской области строятся новые поликлиники, ФАПы, в медучреждения закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. В прошлом году на средства из регионального бюджета сразу пять новых ФАПов появились в Ярковском районе. Один из них установлен в Караульнояре, где проживают всего 500 человек.

Еще в одном селе Тюменской области открылась новая амбулатория
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