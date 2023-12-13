Новый ФАП в деревне Пахомово Ишимского района посетили пять тысяч раз

Posted 13 декабря, 13:37
Published 13 декабря, 13:37
Modified Сегодня, 02:37
Updated Сегодня, 02:37
Как отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в фельдшерско-акушерском пункте есть все необходимое для проведения медицинских процедур:
Фельдшер Ирина Олькова оказывает сельчанам неотложную помощь, а также проводит диспансеризацию и вакцинацию, ведет прием пациентов.
Отметим, в рамках собственной программы в Тюменской области строятся новые поликлиники, ФАПы, в медучреждения закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. В прошлом году на средства из регионального бюджета сразу пять новых ФАПов появились в Ярковском районе. Один из них установлен в Караульнояре, где проживают всего 500 человек.