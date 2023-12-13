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Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Часть тюменских школ отменила занятия для второй смены

Коснулось не всех: часть школ Тюменской области отменила занятия для второй смены

13 декабря 2023, 06:12
Фото: 1MI

Часть тюменских школ отменила занятия для второй смены

Сегодня морозы стали немного слабее. В связи с этим, в некоторых школах возобновляются очные занятия.

Стало известно, кто из школьников сегодня пойдет учиться во вторую смену. Об этом рассказали в администрациях районов и городов.

«Сегодня, 13 декабря, в связи с пониженной температурой воздуха -28°C и скоростью ветра 3 м/с занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются», — сообщили в администрации Ишима.

В Ялуторовске сегодня наблюдаются -28 градусов и ветер 5 метров в секунду. Поэтому, отменены занятия у учащихся с 1 по 9 классы.

В школах Тюмени уроки сегодня не отменяются.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени два вандала повредили елку. Администрация города опубликовала запись с камер видеонаблюдения.

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#Общество#Тюменская область#Школа#Школьники#Новости тюмени#Погода#Морозы#Актированный день#Актировка#Погодные условия#Любовь Селезнева
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