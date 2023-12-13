Коснулось не всех: часть школ Тюменской области отменила занятия для второй смены

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:14
Стало известно, кто из школьников сегодня пойдет учиться во вторую смену. Об этом рассказали в администрациях районов и городов.
«Сегодня, 13 декабря, в связи с пониженной температурой воздуха -28°C и скоростью ветра 3 м/с занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются», — сообщили в администрации Ишима.
В Ялуторовске сегодня наблюдаются -28 градусов и ветер 5 метров в секунду. Поэтому, отменены занятия у учащихся с 1 по 9 классы.
В школах Тюмени уроки сегодня не отменяются.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени два вандала повредили елку. Администрация города опубликовала запись с камер видеонаблюдения.