Как выжить в лютые морозы жителям Тюменской области: советы врача

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Аномальный холод — это климатическое явление, связанное с понижением температуры ниже, чем фиксировалось в этот день за многолетний период наблюдений. В начале декабря 2023 года в Тюменской области это отклонение от среднего значения составило минут 10 градусов. К неблагоприятным и опасным погодным явлениям также относят затяжные, продолжительные морозы.
При этом для каждого региона России температурный показатель, при котором могут ввести актированные дни — разный. К примеру, жители Крайнего Севера вполне могут чувствовать себя комфортно при 40-градусных морозах. Россияне, проживающие в центральной части страны, где влажность выше и ветра сильнее — начинают мерзнуть уже при минус 20 градусах, южанам невыносимо холодно становится и при минус 10 градусах.
Погода в любое время года зависит от циклонов и антициклонов.
Теплый атмосферный фронт побеждает, когда теплые воздушные массы натекают на холодные. При приближении холодного атмосферного фронта холодные массы подтекают под теплые и вытесняют их вверх. При этом могут возникнуть сильные ветры, ливни и грозы летом, метели — зимой.
Циклоны всегда приносят пасмурную погоду и осадки, летом — похолодание, а зимой — потепление. Антициклоны несут ясную, сухую и солнечную погоду, летом — жару, а зимой — холод.
Именно из-за обширного арктического антициклона Тюменскую область на несколько дней сковали сильнейшие морозы.
В последние годы аномальные холода обрушиваются то на один регион России, то на другой. Европа и другие континенты также периодически сталкиваются с аномальными морозами.
В этом году 8–10 декабря на большей части России метеорологи отметили снижение температуры воздуха на от 7С до 10С ниже средних климатических значений. В арктической зоне разница составила еще больше — до 12С.
По данным метеорологов, морозы постепенно ослабнут по мере того, как арктический антициклон будет уходить на юго-восток.
Аномальный холод всегда доставляет огромное количество проблем людям — это аварии на сетях ЖКХ, ЧП с транспортом, гололед, отмена авиарейсов. Также в периоды сильного понижения температуры воздуха возрастает риск несчастных случаев, связанных с получением обморожений и переохлаждения.
Особенно опасны морозы для пожилых людей и детей. Также от холодов страдают сердечники и гипертоники.
Врач общепрофильной бригады Тюменской скорой медицинской помощи Владимир Межаков рекомендует в первую очередь правильно подобрать одежду.
Чтобы не получить переохлаждение — важно заранее продумать, в чем выйти на улицу.
«Смотрим на уличный термометр и видим, что его значение приближается к -30С, а может и ниже. Чем больше слоёв, тем лучше. Многослойная одежда отлично сохраняет тепло и позволяет в случае необходимости адаптироваться под те тепловые условия, которые есть в настоящий момент», — отмечает доктор.
Медик советует в сильные морозы на улицу выходить, утеплившись в минимум три слоя одежды:
Владимир Межаков советует тюменцам в период холодов включать в рацион больше горячих, энергетически ценных продуктов, чтобы обеспечить адекватный суточный калораж. Тогда у организма будут силы для поддержания внутреннего тепла.
«Важна поддержка иммунитета. Не забываем о витаминах, содержащихся в зелени и фруктах. Теплые, сладкие напитки также играют важную роль в поддержании общего тепла. Не пренебрегаем во время прогулок походами в кафе. Даже если просто взять со собой горячий кофе — это уже будет отличной профилактикой возможного охлаждения организма», — пояснил врач.
Доктор предупреждает, что алкоголь при переохлаждении категорический противопоказан. Под градусом человек не может адекватно оценить свое состояние, соответственно возрастает риск получить переохлаждение или обморожение.
«Да, при употреблении алкоголя может наступать чувство внутренней теплоты, но это ложное чувство, которое сопровождается дополнительной потерей тепла. При общем охлаждении организм пытается сохранить тепло внутри тела, спазмируя поверхностные кровеносные сосуды (бледные кожные покровы), чтобы уменьшить отведение тепла. Действие же алкоголя напротив, способствует расширению поверхностных сосудов, что значительно увеличивает теплоотдачу и усугубляет дальнейшее переохлаждение», — объяснил Владимир Межако.
По опыту работы в скорой помощи, врач отметил, что зимой часто случаются ситуации, когда люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, ложатся спать на улице именно из-за ложного чувства тепла и неадекватной оценки окружающей обстановки.
Владимир Межако напомнил, что переохлаждение или по-другому общее охлаждение — серьезное, жизнеугрожающее состояние организма, которое сопровождается снижением температуры тела ниже 35 градусов.
«При этом в организме замедляются все биохимические процессы, снижается уровень иммунитета, нарушается работа кровеносной, сердечно-сосудистой системы, что чревато обострением всех хронических заболевании, присоединением инфекционных процессов», — предупреждает доктор.
Основной принцип оказания первой помощи при переохлаждении — плавное, постепенное и продолжительное согревание пострадавшего.
Владимир Межако советует завести замерзшего человека в теплое помещение, закутать его в плед или одеяло, дать ему горячий сладкий чай.
«Если у пострадавшего присутствуют симптомы нарушения сознания: выраженная сонливость, заторможенность речи, дезориентация в пространстве или резкие двигательные нарушения, при которых, например, не может ходить, то это, конечно, повод для того, чтобы обратиться в скорую медицинскую помощь», — подъитожил доктор.
По прогнозам синоптиков, суровые холода в ближайшие дни должны отступить. На смену им вернутся снегопады с метелями.
В целом вся зима пройдет с аномальными температурными отклонениями, как выше нормы, так и ниже. При чем морозных дней с понижением температуры ниже средних значений будет гораздо больше. Поэтому сибирякам нужно быть готовыми ко всякой погоде, а при похолодании помнить о советах доктора — вкусно, полноценно питаться; правильно одеваться и согреваться чаем.