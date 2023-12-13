Как выжить в лютые морозы жителям Тюменской области: советы врача

В целом вся зима пройдет с аномальными температурными отклонениями, как выше нормы, так и ниже. При чем морозных дней с понижением температуры ниже средних значений будет гораздо больше. Поэтому сибирякам нужно быть готовыми ко всякой погоде, а при похолодании помнить о советах доктора — вкусно, полноценно питаться; правильно одеваться и согреваться чаем.