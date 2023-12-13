Итоги дня в Тюмени: выселяют врачей, эпидемия ВИЧ, Тура стриптиз от Деда Мороза

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
В селе Ембаево Тюменского районе несколько врачей оказались в сложной ситуации. Недавно медики узнали, что при увольнении или выходе на пенсию, они потеряют служебное жилье и их семьи окажутся на улице. Оказалось, что обещание местных властей передать им эти квартиры в собственность или в соцнайм, после того как они отработают в местной больнице 10 лет, оказалось просто словами.
О том, что их могут выселить из служебного жилья в любой момент, медики поняли недавно, после смерти их соседки — учительницы. Женщина скончалась от рака, а меньше чем через 40 дней ее семью выселили. Ситуация встревожила врачей. Ведь они надеялись, что государство их защитит и не позволит оказаться без крыши над головой после стольких лет работы.
«Согласно постановлению регионального правительства, служебное жилье должно находиться в фонде Тюменской области. В ситуации с врачами из Ембаево, то там служебное жилье в собственности Тюменского района. Я изучила судебную практику по похожим делам, и везде, где служебное жилье находилось не в собственности региона, были отказы. Разрешить ситуацию может изменение постановления правительства, которое бы разрешило передачу в собственность такого жилья, либо перевод служебных квартир из фонда района в фонд области», — пояснила юрист Ирина Занина.
В прошлом году в России выявили 71 тысячу новых случаев ВИЧ, всего в стране зарегистрировано около 1,2 млн носителей этого вируса. В Тюменской области с ВИЧ живут 17 тысяч человек. В 19 регионах РФ эпидемия ВИЧ уже вышла за пределы уязвимых групп и распространяется среди всего населения и Тюменская область входит в их число.
«За девять месяцев выявлено 818 ВИЧ-инфицированных больных, из них трое подростков. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, а также в Ишиме», — сообщают в Роспотребнадзоре по Тюменской области.
В настоящее время уровень воды в тюменской части реки Туры составляет -44 сантиметра над нулем поста, тогда как средний показатель на текущую дату равняется 71 сантиметру в положительной части измерительной шкалы. При том ежедневно река бьет антирекорды, обновляя минимальные показатели. Не обошлось без этого и сегодня, так как ранее минимальный уровень воды составлял -14 сантиметров, этот показатель был достигнут в 2011 году.
«Важно понимать, что Тура не промерзает до дна, на сегодняшний день, к счастью, это так. Температура воды подо льдом держится на уровне нуля. Температура оказывается выровненной по глубине и по ширине потока благодаря движению воды и перемешиванию водных масс. Но такие перепады внешней температуры могут провоцировать накапливание шуги, которая может забивать поперечное сечение потока — затрудняется движение воды подо льдом», — пояснила эколог Виктория Поспелкова.
Тюменцам к новогодним корпоративам предлагают заказать поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. За дополнительную платы сказочные персонажи могут исполнить стриптиз. Стоимость танца новогоднего волшебника достаточно демократичная — 5 тысяч рублей, вместе со Снегурочкой — 10 тысяч. А вот внучка без дедушки не танцует — стриптиза только от Снегурочки в прайс-листе почему-то нет.
Сегодня, 13 декабря, тепличный комплекс «ТюменьАгро» вышел на полную мощность, запустив четвертую очередь производства. Теперь предприятие сможет полностью обеспечить местные рынки огурцами и помидорами, а также закрыть потребности в свежих овощах ХМАО и ЯНАО.
«С введением в строй четвертой очереди мы добились главного: теперь в любое время года жители Тюменской области смогут приобрести свежие томаты и огурцы собственного производства, больше нет необходимости в завозе. Более того, появилась возможность стать донором и поставлять овощи в ХМАО и ЯНАО», — отметил Михаил Стебихов, руководитель Тюменского филиала «Россельхозбанка» — главного инвестора в тепличный проект.