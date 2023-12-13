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Двух водителей оштрафовали за одну пьяную поездку в Тюменской области

Двух водителей оштрафовали за одну пьяную поездку в Тюменской области

13 декабря 2023, 10:51
Фото: 1MI
Двух водителей оштрафовали за одну и ту же «пьяную» поездку тюменские автоинспекторы. Машину, на которой ехали родственники, забрали на штраф-стоянку.

Автомобиль «ВАЗ» остановили на трассе в Голышмановском районе. За рулем был 20-летний молодой человек с признаками опьянения. Алкотестер в итоге подозрения автоинспекторов подтвердил.

Фото: ГИБДД по Тюменской области
— Молодой человек пояснил, что употреблял алкоголь у себя дома, а когда ему позвонил 30-летний родственник, рассказал, что его «ВАЗ» забуксовал и попросил помощи — отправился его выручать, — сообщили в региональной автоинспекции.

После того, как машину спасли, молодой водитель решил сам отвезти родственника к нему домой, в соседнюю деревню. В пути их и поймали сотрудники ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Тюменской области

В итоге молодого человека оштрафовали за вождение в состоянии опьянения, а его родственника — собственника машины — за передачу права управления нетрезвому водителю.

Ранее «Наш город» рассказывал о результатах работы новых мобильных комплексов фотовидеофиксации. За первый, «тестовый», месяц они выявили 633 водителей, превысивших скорость.

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#Тюменская область#ГИБДД#Пьяная езда#Штрафы#Пьяное вождение#Алкотестер#Инна Доровская
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