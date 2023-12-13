Двух водителей оштрафовали за одну пьяную поездку в Тюменской области

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Автомобиль «ВАЗ» остановили на трассе в Голышмановском районе. За рулем был 20-летний молодой человек с признаками опьянения. Алкотестер в итоге подозрения автоинспекторов подтвердил.
— Молодой человек пояснил, что употреблял алкоголь у себя дома, а когда ему позвонил 30-летний родственник, рассказал, что его «ВАЗ» забуксовал и попросил помощи — отправился его выручать, — сообщили в региональной автоинспекции.
После того, как машину спасли, молодой водитель решил сам отвезти родственника к нему домой, в соседнюю деревню. В пути их и поймали сотрудники ГИБДД.
В итоге молодого человека оштрафовали за вождение в состоянии опьянения, а его родственника — собственника машины — за передачу права управления нетрезвому водителю.
Ранее «Наш город» рассказывал о результатах работы новых мобильных комплексов фотовидеофиксации. За первый, «тестовый», месяц они выявили 633 водителей, превысивших скорость.