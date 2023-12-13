Директор тюменского «Авто-мира» осужден на 6 лет колонии за растрату и мошенничество

В суде было установлено, что бизнесмен, будучи учредителем и гендиректором компании, с февраля по октябрь 2021 года, незаконно завладел машинами и деньгами клиентов своего автосалона. Для этого он использовал одну и ту же схему, а его невольными соучастниками стали подчиненные.