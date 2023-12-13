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Директор тюменского «Авто-мира» осужден на 6 лет колонии за растрату и мошенничество

Директор тюменского «Авто-мира» осужден на 6 лет колонии за растрату и мошенничество

13 декабря 2023, 13:28
Фото: Midjourney
Тюменский бизнесмен, директор салона «Авто-мир», приговорен судом к шести годам колонии за растрату и мошенничество в крупном размере. Предприниматель обманул своих клиентов почти на 15 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде было установлено, что бизнесмен, будучи учредителем и гендиректором компании, с февраля по октябрь 2021 года, незаконно завладел машинами и деньгами клиентов своего автосалона. Для этого он использовал одну и ту же схему, а его невольными соучастниками стали подчиненные.

«Сотрудники автосалона, не подозревали о преступном умысле руководителя, подыскивали граждан, разместивших в интернете объявления о продаже машин, и предлагали услуги автосалона. Директор заключал с автовладельцами договоры комиссии. Но полученные им автомобили и деньги использовал в собственных интересах. Таким образом ему удалось обмануть 20 человек, причинив им ущерб на более 14 млн рублей», — пояснили в ведомстве.

Суд обязал предпринимателя выплатить потерпевшим 10,5 млн рублей. Отбывать наказание 38-летний тюменец будет в исправительной колонии.

Днем ранее за решетку отправили еще одного предпринимателя — бывшего гендиректора Антипинского НПЗ. В букете статей по которым его признали виновным — хищение, мошенничество и организация нападения на девушку.

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#Общество#Ирина Швецова#Мошенничество#Растрата
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