Директор тюменского «Авто-мира» осужден на 6 лет колонии за растрату и мошенничество

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В суде было установлено, что бизнесмен, будучи учредителем и гендиректором компании, с февраля по октябрь 2021 года, незаконно завладел машинами и деньгами клиентов своего автосалона. Для этого он использовал одну и ту же схему, а его невольными соучастниками стали подчиненные.
«Сотрудники автосалона, не подозревали о преступном умысле руководителя, подыскивали граждан, разместивших в интернете объявления о продаже машин, и предлагали услуги автосалона. Директор заключал с автовладельцами договоры комиссии. Но полученные им автомобили и деньги использовал в собственных интересах. Таким образом ему удалось обмануть 20 человек, причинив им ущерб на более 14 млн рублей», — пояснили в ведомстве.
Суд обязал предпринимателя выплатить потерпевшим 10,5 млн рублей. Отбывать наказание 38-летний тюменец будет в исправительной колонии.
Днем ранее за решетку отправили еще одного предпринимателя — бывшего гендиректора Антипинского НПЗ. В букете статей по которым его признали виновным — хищение, мошенничество и организация нападения на девушку.