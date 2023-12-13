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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Тюменские водители задолжали по штрафам за нарушение ПДД свыше 1 миллиона рублей

«Дебитор»: Тюменские водители задолжали по штрафам свыше 1 миллиона рублей

13 декабря 2023, 12:40
Фото: 1MI

Тюменские водители задолжали по штрафам за нарушение ПДД свыше 1 миллиона рублей

Тюменская Госавтоинспекция проводит акцию «Дебитор», направленную на водителей, которые не оплачивают штрафы за ПДД. С начала недели автоинспекторы привлекли к ответственности уже 127 таких должников.

Так, по данным пресс-службы областного управления ГИБДД, одного злостного «дебитора» суд отправил на обязательные работы, троим назначены административные штрафы. По остальным — дела пока находятся на рассмотрении.

«В службу судебных приставов направлены более 1,3 тысячи материалов для принудительного взыскания задолженностей с неплательщиков на общую сумму более 1 миллиона рублей», — пояснили в ведомстве.

Напомним, сегодня, два жителя Тюменской области получили крупные штрафы за пьяное вождение. Мужчины оказались родственниками. Один, после распития алкогольных напитков, попросил другого его выручить. Но не учел, что тот тоже успел выпить.

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#Общество#Ирина Швецова#ГИБДД#Штраф#Штрафы
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