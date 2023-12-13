«Дебитор»: Тюменские водители задолжали по штрафам свыше 1 миллиона рублей

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Так, по данным пресс-службы областного управления ГИБДД, одного злостного «дебитора» суд отправил на обязательные работы, троим назначены административные штрафы. По остальным — дела пока находятся на рассмотрении.
«В службу судебных приставов направлены более 1,3 тысячи материалов для принудительного взыскания задолженностей с неплательщиков на общую сумму более 1 миллиона рублей», — пояснили в ведомстве.
Напомним, сегодня, два жителя Тюменской области получили крупные штрафы за пьяное вождение. Мужчины оказались родственниками. Один, после распития алкогольных напитков, попросил другого его выручить. Но не учел, что тот тоже успел выпить.