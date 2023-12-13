Часть школ в Тюменской области проводит занятия в дистанционном формате

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
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Из-за морозов школы в Аромашевском районе, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковском округе отменили очные занятия.
«Занятия очной формы 1-9 классов Ишима и Ялуторовска отменяются. В Заводоуковске и Тобольске для 1-4 классов», — сообщили в группе правительства Тюменской области.
В администрации Аромашевского района предупредили, что у учеников с 1 по 4 классы сегодня занятия проходят в дистанционном формате.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы жалуются на рост цен в сервисах такси. Проблемы вызваны морозами и дефицитом автомобилей.