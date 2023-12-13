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В некоторых школах Тюменской области отменены занятия из-за морозов

Часть школ в Тюменской области проводит занятия в дистанционном формате

13 декабря 2023, 02:50
Фото: 1MI

В некоторых школах Тюменской области отменены занятия из-за морозов

Из-за морозов школы в некоторых районах Тюменской области отменили занятия в очном режиме. На данный момент отмена касается только первой смены.

Из-за морозов школы в Аромашевском районе, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковском округе отменили очные занятия.

«Занятия очной формы 1-9 классов Ишима и Ялуторовска отменяются. В Заводоуковске и Тобольске для 1-4 классов», — сообщили в группе правительства Тюменской области.

В администрации Аромашевского района предупредили, что у учеников с 1 по 4 классы сегодня занятия проходят в дистанционном формате.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы жалуются на рост цен в сервисах такси. Проблемы вызваны морозами и дефицитом автомобилей.

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#Общество#Тюменская область#Школа#Школьники#Новости тюмени#Погода#Морозы#Актированный день#Любовь Селезнева
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