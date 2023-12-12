В тюменском зоопитомнике рассказали, как животные переживают холода

На видео, опубликованном в социальных сетях центра, видно, что рысь, живущая в зоопитомнике, любит пробежаться. Однако большую часть времени эта хищница проводит в своем вольере. Она выходит оттуда только чтобы поесть. Это очень важно для теплолюбивых животных, потому что так они сохраняют свое тепло и энергию, пишет «КП-Тюмень».