В тюменском зоопитомнике рассказали, как животные переживают холода

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
— В домиках наших животных установлены дополнительные обогреватели. У уличных животных больше соломы. На ночь копытные закрываются в домиках на замок. Во время морозов, конечно, животные становятся менее активными. Они в основном прячутся в домиках, — рассказала ветеринар зоопитомника «У Лукоморья» Татьяна Усламина.
На видео, опубликованном в социальных сетях центра, видно, что рысь, живущая в зоопитомнике, любит пробежаться. Однако большую часть времени эта хищница проводит в своем вольере. Она выходит оттуда только чтобы поесть. Это очень важно для теплолюбивых животных, потому что так они сохраняют свое тепло и энергию, пишет «КП-Тюмень».
В открытых клетках на соломе зимуют лисы, песцы, у которых шерсть настолько густая и плотная, что им не страшен мороз. Чтобы хищники дольше берегли свое тепло, их кормят мясом. Енотовидные собаки, как и многие другие животные, предпочитают находиться в своих домиках в такую холодную погоду, рассказала ветеринар реабилитационного центра.