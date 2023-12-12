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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

В тюменском зоопитомнике рассказали, как животные переживают холода

12 декабря 2023, 10:43
Сотрудники питомника «У Лукоморья» в деревне Патрушево объясняют, что во время морозов животные становятся менее активными, часто прячутся в своих домиках и выходят на улицу только для разминки.

— В домиках наших животных установлены дополнительные обогреватели. У уличных животных больше соломы. На ночь копытные закрываются в домиках на замок. Во время морозов, конечно, животные становятся менее активными. Они в основном прячутся в домиках, — рассказала ветеринар зоопитомника «У Лукоморья» Татьяна Усламина.

На видео, опубликованном в социальных сетях центра, видно, что рысь, живущая в зоопитомнике, любит пробежаться. Однако большую часть времени эта хищница проводит в своем вольере. Она выходит оттуда только чтобы поесть. Это очень важно для теплолюбивых животных, потому что так они сохраняют свое тепло и энергию, пишет «КП-Тюмень».

В открытых клетках на соломе зимуют лисы, песцы, у которых шерсть настолько густая и плотная, что им не страшен мороз. Чтобы хищники дольше берегли свое тепло, их кормят мясом. Енотовидные собаки, как и многие другие животные, предпочитают находиться в своих домиках в такую холодную погоду, рассказала ветеринар реабилитационного центра.

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