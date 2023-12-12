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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

В Тюмени изменится схема маршрута №60 «ул. Городская — сквер Петра Потапова»

В Тюмени изменится схема маршрута №60 «ул. Городская — сквер Петра Потапова». СХЕМА

12 декабря 2023, 12:35
Фото: 1MI

В Тюмени изменится схема маршрута №60 «ул. Городская — сквер Петра Потапова»

В Тюмени с 13 декабря изменится схема движения маршрута общественного транспорта № 60 «ул. Городская — сквер Петра Потапова».
Фото: МКУ «Тюменьгортранс»

Из маршрута уберут остановку у «ЖК Плеханово» в сторону ул. Городской напротив ул. Кремлевской, д. 110/3 корп. Вместо нее автобус будет останавливаться у «Школы № 95» и «с/о „Железнодорожник“».

Актуальное расписание для всех городских маршруток и автобусов доступно в приложении «Тюменский транспорт».

Напомним, ранее из-за аномально сильных морозов, власти Тюмени предупредили, что в графике движения общественного транспорта возможны сбои.

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#Общество#Тюмень#Ирина Швецова#Автобусы#Новости тюмени#Расписание
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