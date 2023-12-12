В Тюмени изменится схема маршрута №60 «ул. Городская — сквер Петра Потапова». СХЕМА

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Из маршрута уберут остановку у «ЖК Плеханово» в сторону ул. Городской напротив ул. Кремлевской, д. 110/3 корп. Вместо нее автобус будет останавливаться у «Школы № 95» и «с/о „Железнодорожник“».
Актуальное расписание для всех городских маршруток и автобусов доступно в приложении «Тюменский транспорт».
Напомним, ранее из-за аномально сильных морозов, власти Тюмени предупредили, что в графике движения общественного транспорта возможны сбои.