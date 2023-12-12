Тюменцы могут увидеть поток Геминидов в ночь с 13 на 14 декабря

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Геминиды — один из самых сильных ежегодных звездных потоков. Он является одним из лидеров по количеству «падающих звезд» в час. В отличие от августовского звездопада, который в последние годы снижает активность, в период Геминиды стабильно видно два-три метеора в минуту! Ежегодно количество «падающих звезд» в декабрьском потоке колеблется в районе 150, пишет «КП-Тюмень».
Максимальная активность метеорного потока Геминиды ожидается 13–14 декабря. В это время можно будет наблюдать наибольшее количество метеоров. Возможно, жители Тюмени не увидят большое количество метеоров из-за освещения на улицах, которое поглощает большую часть из них. Астрономы рекомендуют выехать за город, чтобы насладиться зрелищем.