Тюменцы могут увидеть поток Геминидов в ночь с 13 на 14 декабря

Жители Тюмени смогут наблюдать поток Геминиды — самый впечатляющий звездопад этого года. Пик его приходится в ночь с 13 на 14 декабря. Чтобы увидеть его, достаточно начать следить за звездным дождем уже вечером 13 декабря.