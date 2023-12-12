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Тюменцы могут увидеть поток Геминидов в ночь с 13 на 14 декабря

12 декабря 2023, 10:36
Жители Тюмени смогут наблюдать поток Геминиды — самый впечатляющий звездопад этого года. Пик его приходится в ночь с 13 на 14 декабря. Чтобы увидеть его, достаточно начать следить за звездным дождем уже вечером 13 декабря.

Геминиды — один из самых сильных ежегодных звездных потоков. Он является одним из лидеров по количеству «падающих звезд» в час. В отличие от августовского звездопада, который в последние годы снижает активность, в период Геминиды стабильно видно два-три метеора в минуту! Ежегодно количество «падающих звезд» в декабрьском потоке колеблется в районе 150, пишет «КП-Тюмень».

Максимальная активность метеорного потока Геминиды ожидается 13–14 декабря. В это время можно будет наблюдать наибольшее количество метеоров. Возможно, жители Тюмени не увидят большое количество метеоров из-за освещения на улицах, которое поглощает большую часть из них. Астрономы рекомендуют выехать за город, чтобы насладиться зрелищем.

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