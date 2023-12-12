Тюменский фотограф рассказал о своих новогодних традициях

Однажды Евгений решил повторить судьбу Евгения Лукашина из фильма «Ирония судьбы». Он полетел в Ленинград через Москву, чтобы как он говорит «искать свое счастье». Евгений очень любит разные виды транспорта, поэтому хотел встретить Новый год в воздухе. Рейс был в 23:15, и он летел около двух часов до Москвы. Удивительно было то, что в бизнес-классе он находился один. И в остальной части самолета тоже было много свободных мест. Таким образом, он дважды встретил Новый год над землей, на высоте 10 тысяч метров, а потом уже по московскому времени в аэропорту. Он даже успел прогуляться по пустынным улицам в Москве, посетить кино и улететь обратно в Тюмень.