Тюменский фотограф рассказал о своих новогодних традициях

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Обычно он идет на первый сеанс 1 января, который обычно начинается около 11 утра. Но бывает, что в этот день много людей, поэтому 31 декабря ему нравится больше. В этот день люди заняты походами по магазинам, покупкой подарков и готовкой новогоднего стола, пишет «КП-Тюмень».
Однажды Евгений решил повторить судьбу Евгения Лукашина из фильма «Ирония судьбы». Он полетел в Ленинград через Москву, чтобы как он говорит «искать свое счастье». Евгений очень любит разные виды транспорта, поэтому хотел встретить Новый год в воздухе. Рейс был в 23:15, и он летел около двух часов до Москвы. Удивительно было то, что в бизнес-классе он находился один. И в остальной части самолета тоже было много свободных мест. Таким образом, он дважды встретил Новый год над землей, на высоте 10 тысяч метров, а потом уже по московскому времени в аэропорту. Он даже успел прогуляться по пустынным улицам в Москве, посетить кино и улететь обратно в Тюмень.
На вопрос о том, как он собирается отмечать этот Новый год, Евгений не смог дать однозначного ответа. Он только подчеркнул, что традиция будет точно соблюдена, хотя есть вероятность, что 31 числа он проведет в поезде.