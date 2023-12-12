Тюменка задолжала своему сыну более 600 тысяч рублей алиментов

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Суд установил, что тюменка лишена родительских прав и ребенком занимаются родственники. У нее нет никаких хронических заболеваний, которые могли бы препятствовать выходу на работу и выплате алиментов.
При этом, женщина уже привлекалась и к административной, и к уголовной ответственности за неуплату алиментов, но на путь исправления она не встала. В общей сложности тюменка задолжала своему сыну более 600 тысяч рублей.
Суд признал женщину виновной и отправил ее на четыре месяца в исправительный центр на принудительные работы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области женщину лишили родительских прав на четверых детей. Тюменка получала социальные выплаты на детей, но тратила деньги на личные нужды, в том числе и алкоголь.