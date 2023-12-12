nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:24

Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

Тюменку-алиментщицу отправили на исправительные работы за долг в 600 тысяч

Тюменка задолжала своему сыну более 600 тысяч рублей алиментов

12 декабря 2023, 03:24
Фото: 1MI

Тюменку-алиментщицу отправили на исправительные работы за долг в 600 тысяч

Исетский районный суд вынес приговор 31-летней местной жительнице. Женщина неоднократно уклонялась от выплаты алиментов на содержание малолетнего сына.
Сюжет
Суд

Суд установил, что тюменка лишена родительских прав и ребенком занимаются родственники. У нее нет никаких хронических заболеваний, которые могли бы препятствовать выходу на работу и выплате алиментов.

При этом, женщина уже привлекалась и к административной, и к уголовной ответственности за неуплату алиментов, но на путь исправления она не встала. В общей сложности тюменка задолжала своему сыну более 600 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной и отправил ее на четыре месяца в исправительный центр на принудительные работы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области женщину лишили родительских прав на четверых детей. Тюменка получала социальные выплаты на детей, но тратила деньги на личные нужды, в том числе и алкоголь.

Тюменка задолжала двоим своим сыновьям 240 тысяч рублей алиментов
Узнать подробнее
Читайте также:
Тюменец, осужденный за неуплату алиментов, поехал на СВО. Суд простил ему нарушенияПриставы взыскали с отца 600 тысяч алиментных выплатЗа «алиментный» долг в 1,7 млн рублей тюменку приговорили к принудительным работам
#Общество#Тюменская область#Суд#Новости тюмени#Тюменцы#Выплаты#Семья#Алименты#Исправительные работы#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Здесь невозможно жить!»: почему новостройки в Тюмени все чаще сдаются недоделанными
Вчера, 07:17
«Помогите! Замерзаем!»: тюменцы массово записывают обращения к президенту Путину
Вчера, 05:40
Всего 12,5 рублей. Тюменцам рассказали, как купить яйца по такой цене
Вчера, 15:15
Стало известно, когда в Тюмени закончатся аномальные холода
Вчера, 08:56
Давайте разбираться: власти Тюмени разъяснили жителям Зареки свои планы по реновации
Вчера, 14:16
«За мной ведут охоту»: тюменский медик рассказал о своей службе в зоне СВО
Вчера, 09:42