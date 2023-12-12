Продлить договор с сотовым оператором. Тюменцам рассказали о новом виде мошенничества

Чуть позже тюменцу позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности портала «Госуслуги». Сообщил, что его личный кабинет взломали, да еще и кредит на его имя оформили. Мошенник убедил потерпевшего, что большую часть этого кредита погасит Центробанк, но вот оставшуюся сумму надо внести самостоятельно. Доверчивый мужчина собрал нужную сумму и перевел их на виртуальную карту, которую обозначил звонивший.