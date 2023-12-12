Продлить договор с сотовым оператором. Тюменцам рассказали о новом виде мошенничества

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Потерпевшему, жителю села Аромашево, вечером позвонила неизвестная, якобы работающая в сотовой компании, услугами которой он пользуется. Мошенница сообщила, что у мужчины истек договор на использование сим-карты и предложила перезаключить его. Для этого, конечно, нужно было сообщить коды из СМС. Пострадавший предоставил всю необходимую информацию.
Чуть позже тюменцу позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности портала «Госуслуги». Сообщил, что его личный кабинет взломали, да еще и кредит на его имя оформили. Мошенник убедил потерпевшего, что большую часть этого кредита погасит Центробанк, но вот оставшуюся сумму надо внести самостоятельно. Доверчивый мужчина собрал нужную сумму и перевел их на виртуальную карту, которую обозначил звонивший.
А когда понял, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию. Там возбудили уголовное дело по соответствующей статье. И теперь пытаются найти телефонных аферистов.
Ранее «Наш город» рассказывал о количестве обманутых жителей региона за неделю. Почти сотня человек лишилась своих средств, общий ущерб составил около 25 миллионов рублей.