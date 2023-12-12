После запуска «Серной программы» улучшилась экологическая ситуация в Норильске

Отмечается, что в Красноярском крае «Норникель» действует сразу по нескольким экологическим направлениям. К примеру, в 2016 году был закрыт старый завод по производству никеля. Это позволило на 30% снизить загрязнение воздуха в Норильске. При этом производительность не упала, так как нагрузку перераспределили между другими предприятиями, находящимися за городской чертой.