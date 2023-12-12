После запуска «Серной программы» улучшилась экологическая ситуация в Норильске

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Президент спросил у одной из участниц конференции, проживающей в Норильске, как в городе обстоят дела с экологией. Женщина сказала, что проблем нет, с чем глава государства не согласился, пишет ТАСС.
«Всё хорошо не бывает, но, как докладывают, предприятия стали больше вкладывать средств в оборудование для очистки воздуха, и действительно общие показатели получше стали. Многое еще нужно сделать, но в целом в правильном направлении там все двигается», — отметил Владимир Путин.
Отмечается, что в Красноярском крае «Норникель» действует сразу по нескольким экологическим направлениям. К примеру, в 2016 году был закрыт старый завод по производству никеля. Это позволило на 30% снизить загрязнение воздуха в Норильске. При этом производительность не упала, так как нагрузку перераспределили между другими предприятиями, находящимися за городской чертой.
Разработали в крае и новую систему очистки воздуха, которую назвали «Серной программой». Её суть в извлечении из атмосферы диоксида серы и переработке его сначала в серную кислоту, а затем в гипс. Программу включили в национальный проект «Чистый воздух».
Осенью 2023 года «Серную программу» запустили на Надеждинском металлургическом заводе. Ожидается, что это поможет сократить вредные выбросы в атмосферу на 20% уже в текущем году и на 45% — в 2024-м.
Глава «Норникеля» Владимир Потанин акцентировал внимание на том, что даже после введения Западом мощной волны антироссийских санкций проект улучшения экологии Красноярского края не был свёрнут.