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Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

После запуска «Серной программы» улучшилась экологическая ситуация в Норильске

После запуска «Серной программы» улучшилась экологическая ситуация в Норильске

12 декабря 2023, 14:03
Фото: piqsels.com
На видеоконференции с получателями арктической ипотеки Путин заявил, что норильские предприятия стали вкладывать больше средств в воздухоочистительные системы.

Президент спросил у одной из участниц конференции, проживающей в Норильске, как в городе обстоят дела с экологией. Женщина сказала, что проблем нет, с чем глава государства не согласился, пишет ТАСС.

«Всё хорошо не бывает, но, как докладывают, предприятия стали больше вкладывать средств в оборудование для очистки воздуха, и действительно общие показатели получше стали. Многое еще нужно сделать, но в целом в правильном направлении там все двигается», — отметил Владимир Путин.

Отмечается, что в Красноярском крае «Норникель» действует сразу по нескольким экологическим направлениям. К примеру, в 2016 году был закрыт старый завод по производству никеля. Это позволило на 30% снизить загрязнение воздуха в Норильске. При этом производительность не упала, так как нагрузку перераспределили между другими предприятиями, находящимися за городской чертой.

Разработали в крае и новую систему очистки воздуха, которую назвали «Серной программой». Её суть в извлечении из атмосферы диоксида серы и переработке его сначала в серную кислоту, а затем в гипс. Программу включили в национальный проект «Чистый воздух».

Осенью 2023 года «Серную программу» запустили на Надеждинском металлургическом заводе. Ожидается, что это поможет сократить вредные выбросы в атмосферу на 20% уже в текущем году и на 45% — в 2024-м.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин акцентировал внимание на том, что даже после введения Западом мощной волны антироссийских санкций проект улучшения экологии Красноярского края не был свёрнут.

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