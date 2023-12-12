Опрос: 97% посетителей выставки «Россия» испытали чувство гордости за страну

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский также сказал, что мероприятие вызвало у посетителей патриотическое чувство. Он отметил, что, отвечая на вопросы, люди часто говорили о патриотизме, единстве и сплоченности.