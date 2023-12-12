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Опрос: 97% посетителей выставки «Россия» испытали чувство гордости за страну

Опрос: 97% посетителей выставки «Россия» испытали чувство гордости за страну

12 декабря 2023, 17:26
Фото: 1MI
Директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев рассказал о результатах социологического исследования среди посетителей выставки-форума «Россия». Как выяснилось, у 97% опрошенных она вызвала чувство гордости за страну, а 90% приобрели здесь новые знания.

На площадке выставки свою студию открыл Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). Политологи, социологи, аналитики обсуждают здесь интересующие их вопросы, передает ria.ru.

Как рассказал Груздев, в течение трех недель студенты ВШЭ опрашивали посетителей выставки. Число не пожелавших пройти анкетирование, по его словам, оказалось крайне небольшим. 97% респондентов заявили, что выставка вызвала у них чувство гордости за Родину, добавил Груздев.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский также сказал, что мероприятие вызвало у посетителей патриотическое чувство. Он отметил, что, отвечая на вопросы, люди часто говорили о патриотизме, единстве и сплоченности.

Отмечается, что большинство респондентов (65%) были женщинами. По словам Груздева, женщины чаще говорили о том, что реальные впечатления от выставки превзошли их ожидания.

В числе прочего у посетителей спрашивали мнение о будущем молодежи в России. 93% респондентов ответили, что у молодых людей в нашей стране есть возможности для раскрытия своего потенциала.

Содержание выставки очень понравилось 85% посетителей, а 87% высоко оценивают качество организованных здесь мероприятий.

Присутствовавший на презентации опроса политолог Евгений Минченко сказал, что вставка позволяет людям остановиться и посмотреть на себя немного со стороны.

«Люди видят, что и регионы, и промышленность достаточно крепко стоят на ногах. Второе, что они видят, — это гордость», — отметил он.

Совместное исследование ЭИСИ, НИУ ВШЭ и ИНСОМАР было проведено среди 1293 посетителей международной выставки-форума «Россия».

#Общество
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