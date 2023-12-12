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Updated Сегодня, 05:45

Онколог назвал проблемы со зрением неочевидным симптомом онкологии

Онколог назвал проблемы со зрением неочевидным симптомом онкологии

12 декабря 2023, 05:43
Фото: Midjourney
Онколог Евгений Черемушкин рассказал о симптомах злокачественных опухолей головного мозга, которые не всегда очевидны на ранних стадиях развития заболевания.

По сообщению NEWS.ru, доктор Черемушкин, врач-онколог, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, отметил, что злокачественные опухоли головного мозга не всегда на ранних стадиях проявляются ярко выраженными симптомами. По его словам, неочевидными признаками развития онкологии могут быть проблемы со зрением и головные боли.

При этом врач подчеркнул, при онкологии головные боли и головокружения должны быть частыми, обычно возникающими или усиливающимися после физического напражения или стресса. У человека могут возникать проблемы с концентрацией внимания и памятью, а также он может более часто уставать или изматываться при минимальной физической нагрузке. Также следует обратить внимание на возможные внезапные проблемы со зрением, которые могут быть тревожными признаками развития онкологии головного мозга.

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