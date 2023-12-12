Онколог назвал проблемы со зрением неочевидным симптомом онкологии

При этом врач подчеркнул, при онкологии головные боли и головокружения должны быть частыми, обычно возникающими или усиливающимися после физического напражения или стресса. У человека могут возникать проблемы с концентрацией внимания и памятью, а также он может более часто уставать или изматываться при минимальной физической нагрузке. Также следует обратить внимание на возможные внезапные проблемы со зрением, которые могут быть тревожными признаками развития онкологии головного мозга.