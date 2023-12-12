nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Тюменские подростки спасли краснокнижного лебедя

«Мы назвали его Марик»: тюменские подростки спасли краснокнижного лебедя

12 декабря 2023, 04:54
Фото: 1MI

Тюменские подростки спасли краснокнижного лебедя

Два тюменских подростка спасли лебедя, умирающего на замерзшей реке. Об этом рассказала волонтер Ксения Брик «Комсомольской правде».
Сюжет
Ишим

На выходных ребята прогуливались по Ишиму. Тогда один из них заметил раненую птицу. Школьник смог поймать лебедя и отнести его в пансионат для животных на лечение.

«Постоялец принят, оформлен, как полагается. Только он еще не совсем понимает, куда попал с замерзшей реки. Мы назвали его Марик, у него есть подруга Таша, которая появилась в нашем пансионате в мае 2023 года. Малышка также попала к нам с травмами», — поделились волонтеры.
Фото: Ксения Брик / ВКонтакте

Специалисты выяснили, что подростки спасли лебедя-кликуна — национальную птицу Финляндии, занесенную в Красную книгу России.

Эта птица всегда осторожна и чаще всего держится вдали от берегов. В то же время, она отличается храбростью и всегда встанет на защиту потомства: удар ее крыла может сломать руку подростка.

Ранее «Наш город» рассказывал о полярной сове Софушке. Она перенесла операцию после полученного перелома крыла.

Читайте также:
В Тюмени возведут памятник в честь кота-пожарного СеменаКорм, препараты и диагностика. Тюменцев попросили помочь вылечить сову СофушкуТобольский приют за год принял более 750 бездомных собак
#Общество#Тюменская область#Животные#Новости тюмени#Птицы#Волонтеры#Ишим#Спасение#Красная книга#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Здесь невозможно жить!»: почему новостройки в Тюмени все чаще сдаются недоделанными
Вчера, 07:17
В школах Тюмени из-за мороза отменили занятия для второй смены
Сегодня, 05:42
Тюменцам рассказали, куда и за сколько можно улететь на новогодние праздники
Сегодня, 04:12
«Китайцы захватят рынок?»: что ждет автобизнес в 2024 году
Сегодня, 07:42
В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря
Сегодня, 07:41
«За мной ведут охоту»: тюменский медик рассказал о своей службе в зоне СВО
Вчера, 09:42