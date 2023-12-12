«Мы назвали его Марик»: тюменские подростки спасли краснокнижного лебедя

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:57
На выходных ребята прогуливались по Ишиму. Тогда один из них заметил раненую птицу. Школьник смог поймать лебедя и отнести его в пансионат для животных на лечение.
«Постоялец принят, оформлен, как полагается. Только он еще не совсем понимает, куда попал с замерзшей реки. Мы назвали его Марик, у него есть подруга Таша, которая появилась в нашем пансионате в мае 2023 года. Малышка также попала к нам с травмами», — поделились волонтеры.
Специалисты выяснили, что подростки спасли лебедя-кликуна — национальную птицу Финляндии, занесенную в Красную книгу России.
Эта птица всегда осторожна и чаще всего держится вдали от берегов. В то же время, она отличается храбростью и всегда встанет на защиту потомства: удар ее крыла может сломать руку подростка.
Ранее «Наш город» рассказывал о полярной сове Софушке. Она перенесла операцию после полученного перелома крыла.