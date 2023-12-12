nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Минэнерго РФ утвердило схему теплоснабжения Ростова-на-Дону на будущий год

Минэнерго РФ утвердило схему теплоснабжения Ростова-на-Дону на будущий год

12 декабря 2023, 12:29
Фото: Пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
Схема была разработана после того, как сотрудники администрации провели работу со всеми теплоснабжающими организациями города.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отметил, что исходные данные, на которых базируется система, собирались путём детального обследования источников теплоснабжения. Речь идёт в том числе о теплосетях и котельных, пишет rostovgazeta.ru.

В согласовании схемы участвовали различные структуры, от Совета производителей энергии до ФАС. В схеме прописано обоснование не просто эффективного, но и безопасного теплоснабжения города. Также она учитывает перспективы развития города.

Следует отметить, что схема для Ростова-на-Дону утверждена в полном объёме. Это означает, что у теплоснабжающих организаций имеется достаточно ресурсов для бесперебойной работы в отопительный период.

Подпишитесь
«Лучше бы в школу пошли»: тюменские школьники рассказали об учебе во время актировок
Сегодня, 08:28
«Тысяча рублей до центра!»: тюменцы пожаловались на рост цен в сервисах такси
Сегодня, 09:09
Тюменцам рассказали, куда и за сколько можно улететь на новогодние праздники
Сегодня, 04:12
«Китайцы захватят рынок?»: что ждет автобизнес в 2024 году
Сегодня, 07:42
В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря
Сегодня, 07:41
«За мной ведут охоту»: тюменский медик рассказал о своей службе в зоне СВО
Вчера, 09:42