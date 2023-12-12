Минэнерго РФ утвердило схему теплоснабжения Ростова-на-Дону на будущий год

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отметил, что исходные данные, на которых базируется система, собирались путём детального обследования источников теплоснабжения. Речь идёт в том числе о теплосетях и котельных, пишет rostovgazeta.ru.
В согласовании схемы участвовали различные структуры, от Совета производителей энергии до ФАС. В схеме прописано обоснование не просто эффективного, но и безопасного теплоснабжения города. Также она учитывает перспективы развития города.
Следует отметить, что схема для Ростова-на-Дону утверждена в полном объёме. Это означает, что у теплоснабжающих организаций имеется достаточно ресурсов для бесперебойной работы в отопительный период.