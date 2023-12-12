Еще один тюменский производитель аккумуляторов попал под санкции США

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Компания на рынке — почти 25 лет. Завод, по иронии судьбы, «оснащен самым современным оборудованием, произведенным ведущими компаниями США, Канады, Италии», значится на главной странице сайта предприятия.
Ранее «Наш город» сообщал, что под санкции США попал Тюменский аккумуляторный завод. В список на этот раз попали больше 200 компаний и 23 физических лица. Среди них, например, завод «Сельмаш», «Экспобанк» и управляющая компания «Москва Сити».
Напомним, в этом году США также в санкционные списки тюменский научный нефтяной центр. Тогда в очередном перечне оказались почти сотня организаций, 18 человек и 14 судов. В их числе было и еще одно предприятие Уральского федерального округа — АО Научнопроизводственное объединение «Курганприбор».