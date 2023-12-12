Еще один тюменский производитель аккумуляторов попал под санкции США

Напомним, в этом году США также в санкционные списки тюменский научный нефтяной центр. Тогда в очередном перечне оказались почти сотня организаций, 18 человек и 14 судов. В их числе было и еще одно предприятие Уральского федерального округа — АО Научнопроизводственное объединение «Курганприбор».