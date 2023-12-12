«COVID-19 отступил?»: за неделю в Тюменской области заболели менее двух тысяч человек

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
По данным сайта Объясняем.рф, за минувшую неделю с коронавирусной инфекцией были госпитализированы 149 человек. Выздоровел 2521 человек, двое скончались.
Несмотря на то, что на прошедшей неделе в Тюменской области сократилось количество госпитализаций, в целом по стране оно продолжает расти.
«За 49-ю неделю 2023 года в стране госпитализирован 9451 человек, количество госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 5,2%», — сообщили специалисты.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские медики спасли пассажира на борту самолета. У мужчины встало сердце во время полета.