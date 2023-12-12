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Published Сегодня, 08:41

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Updated Сегодня, 08:43

За неделю в Тюменской области COVID-19 заболели почти две тысячи человек

«COVID-19 отступил?»: за неделю в Тюменской области заболели менее двух тысяч человек

12 декабря 2023, 08:41
Фото: Midjourney

За неделю в Тюменской области COVID-19 заболели почти две тысячи человек

За период с 4 по 10 декабря в Тюменской области COVID-19 выявили у 1945 человек. Это на 420 человек меньше, по сравнению с прошлой неделей.

По данным сайта Объясняем.рф, за минувшую неделю с коронавирусной инфекцией были госпитализированы 149 человек. Выздоровел 2521 человек, двое скончались.

Несмотря на то, что на прошедшей неделе в Тюменской области сократилось количество госпитализаций, в целом по стране оно продолжает расти.

«За 49-ю неделю 2023 года в стране госпитализирован 9451 человек, количество госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 5,2%», — сообщили специалисты.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские медики спасли пассажира на борту самолета. У мужчины встало сердце во время полета.

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#Общество#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Здоровье#COVID-19#Ковид#Любовь Селезнева
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